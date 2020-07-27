21:06
USD 76.66
EUR 88.94
RUB 1.07
Бизнес

«Газпром Кыргызстан» передал кислородные концентраторы и СИЗ медучреждениям Оша

ОсОО «Газпром Кыргызстан» передало 20 кислородных концентраторов, 250 комплектов средств индивидуальной защиты и 200 защитных масок мэрии Оша для распространения медицинским учреждениям.

В мероприятии приняли участие мэр южной столицы Таалайбек Сарыбашов, директор филиала «Ошгаз» ОсОО «Газпром Кыргызстан» Рашид Тагаев и координатор здравоохранения Оша Кыялбек Ташполотов.

В рамках мероприятия градоначальник выразил слова искренней благодарности за оказываемую помощь, отметив, что передаваемые медицинские препараты окажут значительный вклад в борьбе с коронавирусной инфекцией и внебольничной пневмонией.

Как подчеркнули в компании, 28 июля планируется передача 30 комплектов СИЗ, медикаментов и кислородного концентратора поликлинике группы семейных врачей № 11 Сары-Моголского айыл окмоту Алайского района Ошской области.

Ранее «Газпром Кыргызстан» уже передал 30 кислородных концентраторов и 100 комплектов защитных костюмов муниципалитету Бишкека.

В связи с эпидемиологической обстановкой ОсОО «Газпром Кыргызстан» призывает абонентов компании ограничить посещение офисов обслуживания населения и настоятельно рекомендует передавать показания и оплачивать счета удаленно — через мобильное приложение Gazprom.kg, электронные кошельки и платежные сервисы. В случае необходимости посещения офисов компании просит соблюдать нормы социального дистанцирования, всегда использовать маски и перчатки.

Телефон справочной службы: 4444 (звонок с мобильного бесплатный).
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/160879/
просмотров: 275
Версия для печати
Материалы по теме
«Газпром Кыргызстан» передал медицинским учреждениям кислородные аппараты
Мобильное приложение Gazprom KG: передача показаний и оплата газа в один клик
Юридические лица могут платить за газ через платежные терминалы
«Газпром Кыргызстан» заботится о благополучии участников ВОВ
Цена на газ в апреле не изменится. «Газпром Кыргызстан» продлевает тарифы марта
Неприятный сюрприз. Тарифы на природный газ в апреле выросли на 2,3 сома
Изменения в работе ЦОНов компании «Газпром Кыргызстан»
Показания газовых счетчиков продолжат принимать через онлайн-сервисы
«Газпром Кыргызстан». Как передать показания и оплатить услуги удаленно
Развитие рынка газомоторного топлива может улучшить экологию в Бишкеке
Популярные новости
Если Минздрав КР&nbsp;разрешит ввоз авифавира, завод готов предоставить препарат Если Минздрав КР разрешит ввоз авифавира, завод готов предоставить препарат
Дыши, мой Кыргызстан! Сотрудники MegaCom записали клип в&nbsp;благодарность медикам Дыши, мой Кыргызстан! Сотрудники MegaCom записали клип в благодарность медикам
Почему необходимо принимать витамин&nbsp;С во&nbsp;время сезона вирусных инфекций? Почему необходимо принимать витамин С во время сезона вирусных инфекций?
Клексан, цефепим, СИЗ и&nbsp;другие медикаменты на&nbsp;2&nbsp;миллиона сомов от&nbsp;CapstroyKG Клексан, цефепим, СИЗ и другие медикаменты на 2 миллиона сомов от CapstroyKG
Бизнес
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; передал кислородные концентраторы и&nbsp;СИЗ медучреждениям Оша «Газпром Кыргызстан» передал кислородные концентраторы и СИЗ медучреждениям Оша
Технические специалисты&nbsp;О! продолжают налаживать мобильную связь (список) Технические специалисты О! продолжают налаживать мобильную связь (список)
&laquo;Керемет Банк&raquo; помог больницам&nbsp;КР аппаратами ИВЛ и&nbsp;кислородными концентраторами «Керемет Банк» помог больницам КР аппаратами ИВЛ и кислородными концентраторами
MegaCom открывает IT-школу программирования MegaCom открывает IT-школу программирования
27 июля, понедельник
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 28 июля: без осадков Прогноз погоды в Кыргызстане на 28 июля: без осадков
20:44
Оригиналы документов абитуриентам надо сдать в вузы в начале учебного года
20:16
Зарегистрироваться в качестве безработного кыргызстанцу можно будет онлайн
20:14
«Газпром Кыргызстан» передал кислородные концентраторы и СИЗ медучреждениям Оша
20:00
Сегодня в рубрике «Официально»