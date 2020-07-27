«Газпром Кыргызстан» передал кислородные концентраторы и СИЗ медучреждениям Оша

ОсОО «Газпром Кыргызстан» передало 20 кислородных концентраторов, 250 комплектов средств индивидуальной защиты и 200 защитных масок мэрии Оша для распространения медицинским учреждениям.

В мероприятии приняли участие мэр южной столицы Таалайбек Сарыбашов, директор филиала «Ошгаз» ОсОО «Газпром Кыргызстан» Рашид Тагаев и координатор здравоохранения Оша Кыялбек Ташполотов.

В рамках мероприятия градоначальник выразил слова искренней благодарности за оказываемую помощь, отметив, что передаваемые медицинские препараты окажут значительный вклад в борьбе с коронавирусной инфекцией и внебольничной пневмонией.

Как подчеркнули в компании, 28 июля планируется передача 30 комплектов СИЗ, медикаментов и кислородного концентратора поликлинике группы семейных врачей № 11 Сары-Моголского айыл окмоту Алайского района Ошской области.

Ранее «Газпром Кыргызстан» уже передал 30 кислородных концентраторов и 100 комплектов защитных костюмов муниципалитету Бишкека.

В связи с эпидемиологической обстановкой ОсОО «Газпром Кыргызстан» призывает абонентов компании ограничить посещение офисов обслуживания населения и настоятельно рекомендует передавать показания и оплачивать счета удаленно — через мобильное приложение Gazprom.kg, электронные кошельки и платежные сервисы. В случае необходимости посещения офисов компании просит соблюдать нормы социального дистанцирования, всегда использовать маски и перчатки.

Телефон справочной службы: 4444 (звонок с мобильного бесплатный).