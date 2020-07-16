От бизнеса Бишкеку: Кыргызско-Швейцарский Банк закупил клексан на миллион сомов

Закрытое акционерное общество «Кыргызско-Швейцарский Банк» передает Городскому управлению здравоохранения мэрии Бишкека препарат клексан. Об этом сообщают инициаторы благотворительной акции.

По словам представителя финансового учреждения Данияра Бакчиева, для нужд столичной системы здравоохранения по инициативе руководства Кыргызско-Швейцарского Банка закуплена партия клексана на сумму 1 миллион 776 сомов.

«Мы все осознаем, какая непростая ситуация сложилась в стране и столице в связи с распространением коронавирусной инфекции и внебольничной пневмонии. Поэтому наш банк тоже решил помочь кыргызстанцам в это нелегкое время. 3 тысячи 220 инъекций клексана Кыргызско-Швейцарский Банк передает городу для бесплатного распределения препарата через центры семейной медицины уязвимым слоям населения», — проинформировал Данияр Бакчиев.