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Бизнес

«Газпром Кыргызстан» передал медицинским учреждениям кислородные аппараты

ОсОО «Газпром Кыргызстан» передало 30 кислородных концентраторов мэрии Бишкека для распределения среди медицинских учреждений.

Как отметили в компании, в ближайшее время планируется приобретение еще 40 концентраторов для медицинских учреждений регионов республики. Общее количество закупленных концентраторов составляет 70 штук.

Ранее представители компании передали медицинским работникам 100 комплектов защитных костюмов и СИЗ.

ОсОО «Газпром Кыргызстан» призывает абонентов компании ограничить посещение офисов обслуживания населения, для передачи показаний и оплаты использовать удаленные сервисы — мобильное приложение Gazprom.kg, электронные кошельки и платежные сервисы. В случае необходимости посещения офиса просим соблюдать нормы социального дистанцирования, всегда использовать маски и перчатки.

Телефон справочной службы: 4444 (звонок с мобильного бесплатный).
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/159203/
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