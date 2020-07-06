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Бизнес

Мобильное приложение Gazprom KG: передача показаний и оплата газа в один клик

Передавайте показания, оставляйте заявки на услуги, оплачивайте счета за природный газ и будьте в курсе всех новостей компании «Газпром Кыргызстан» с помощью нового многофункционального бесплатного мобильного приложения, доступного как для платформы Android, так и iOS.

Интуитивный интерфейс, разработанный специально для мобильных устройств, позволит клиентам с удобством воспользоваться широким функционалом приложения:

  • привязать лицевой счет к мобильному приложению и оперативно получать информацию обо всех новостях компании;
  • моментально передавать показания газовых счетчиков;
  • оплачивать счета за природный газ с помощью «Элкарт» или банковских карт Visa;
  • оформить онлайн-заявки на услуги, заказать установку и снятие бытового газового счетчика;
  • просматривать на карте ЦОН компании с указанием точного адреса;
  • получить ответы на все вопросы от оператора кол-центра.

«Новое мобильное приложение упростит и ускорит процесс взаимодействия клиентов и компании «Газпром Кыргызстан». Возможность быстрого доступа к услугам компании с мобильных устройств как никогда актуальна в настоящее время. Не надо приходить в офис компании, чтобы оставить заявку на услуги или оплатить счет», — отметили представители ОсОО «Газпром Кыргызстан».
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/158500/
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