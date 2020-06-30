Кыргызско-Германский институт прикладной информатики приглашает абитуриентов

Уважаемые абитуриенты!
КГИПИ, или INAI.kg, — единственный вуз в Кыргызстане, специализирующийся в области информационных технологий, — приглашает на программы бакалавриата и магистратуры в 2020 году.
Условия поступления в Кыргызско-Германский институт прикладной информатики
Прием документов проводится в соответствии с правилами приема. Предварительная дата приема документов для поступления — с 10 июля этого года.
Необходимые документы для поступления на бакалавриат:⦁ сертификат ОРТ 2020 года (проходной балл 110 и выше);
⦁ аттестат об окончании средней школы;
⦁ две копии паспорта;
⦁ фото 3×4, шесть штук (с ФИО на обратной стороне);
⦁ медицинская справка Ф-086;
⦁ приписное свидетельство (при предъявлении оригинала принимается копия).
Необходимые документы для поступления в магистратуру:
⦁ заявление;
⦁ диплом о высшем профессиональном образовании;
⦁ фото 3×4, две штуки;
⦁ копия паспорта;
⦁ личный листок по учету кадров;
⦁ медицинская справка Ф-086.
В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией в стране информируем вас о дополнительных услугах в онлайн-режиме — онлайн-регистрации абитуриентов.
Регистрацию можете пройти по ссылке.
В нашем институте вы можете пройти обучение по следующим направлениям бакалавриата:
• программные технологии;
• веб-информатика;
• медицинская информатика.
Магистерские программы представлены следующими направлениями:
⦁ предпринимательство в сфере информационных технологий;
⦁ инженерия системного программирования проектов.
Учебные программы института разработаны совместно с Западно-Саксонским университетом прикладных наук, город Цвиккау (WHZ, Германия), с учетом тенденций стремительно развивающихся ИТ-технологий.
Обучение в институте ведется на трех языках — русском, немецком и английском.
Наши выпускники, работающие сегодня в Германии, в своем видеообращении рассказали будущим студентам, почему стоит учиться в INAI.kg.
Штат преподавателей института состоит из высокопрофессиональных специалистов нашей республики и Германии, что обеспечивает высокий уровень подготовки наших выпускников. Программы обмена студентами и преподавателями осуществляются при поддержке ежегодного гранта DААD.
Полную информацию о нашем институте вы найдете на сайте INAI.kg.