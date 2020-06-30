Кыргызско-Германский институт прикладной информатики приглашает абитуриентов

Уважаемые абитуриенты!

КГИПИ, или INAI.kg, — единственный вуз в Кыргызстане, специализирующийся в области информационных технологий, — приглашает на программы бакалавриата и магистратуры в 2020 году.

Условия поступления в Кыргызско-Германский институт прикладной информатики

Прием документов проводится в соответствии с правилами приема. Предварительная дата приема документов для поступления — с 10 июля этого года.

Необходимые документы для поступления на бакалавриат: ⦁ сертификат ОРТ 2020 года (проходной балл 110 и выше);

⦁ аттестат об окончании средней школы;

⦁ две копии паспорта;

⦁ фото 3×4, шесть штук (с ФИО на обратной стороне);

⦁ медицинская справка Ф-086;

⦁ приписное свидетельство (при предъявлении оригинала принимается копия).

Необходимые документы для поступления в магистратуру: ⦁ заявление;

⦁ диплом о высшем профессиональном образовании;

⦁ фото 3×4, две штуки;

⦁ копия паспорта;

⦁ личный листок по учету кадров;

⦁ медицинская справка Ф-086.

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией в стране информируем вас о дополнительных услугах в онлайн-режиме — онлайн-регистрации абитуриентов.

Регистрацию можете пройти по ссылке.

В нашем институте вы можете пройти обучение по следующим направлениям бакалавриата:

• программные технологии;

• веб-информатика;

• медицинская информатика.



Магистерские программы представлены следующими направлениями:

⦁ предпринимательство в сфере информационных технологий;

⦁ инженерия системного программирования проектов.

Учебные программы института разработаны совместно с Западно-Саксонским университетом прикладных наук, город Цвиккау (WHZ, Германия), с учетом тенденций стремительно развивающихся ИТ-технологий.

Обучение в институте ведется на трех языках — русском, немецком и английском.

Наши выпускники, работающие сегодня в Германии, в своем видеообращении рассказали будущим студентам, почему стоит учиться в INAI.kg.

Штат преподавателей института состоит из высокопрофессиональных специалистов нашей республики и Германии, что обеспечивает высокий уровень подготовки наших выпускников. Программы обмена студентами и преподавателями осуществляются при поддержке ежегодного гранта DААD.

Полную информацию о нашем институте вы найдете на сайте INAI.kg.