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Бизнес

Студенты из КГИПИ продолжат обучение в Западно-Саксонском университете

Академическая стипендия — это возможность бесплатно или почти бесплатно получить высшее образование. Причина такой щедрости в том, что университеты заинтересованы в привлечении сильных студентов. Именно достижения обучающихся составляют славу вуза.

Кыргызско-Германский институт прикладной информатики (КГИПИ) совместно с Западно-Саксонским университетом прикладных наук (WHZ) в Цвиккау предоставляет академические стипендии DAAD на бесплатное обучение:

  • в КГИПИ как для студентов бакалавриата, так и для программ магистратуры;
  • в WHZ для студентов 3-го курса бакалавриата и 1-го курса магистратуры.

В этом году счастливыми обладателями стипендий на продолжение обучение в WHZ стали следующие студенты бакалавриата и магистратуры:

  • Бакалавриат

Касиет Рыспаева; 
Туран Кутуев; 
Байэл Назаров.

  • Магистратура

Айпери Алымбаева; 
Эмир Нурланов; 
Ажыбек Шеранов; 
Нурсейт Турсункулов; 
Владислав Пак. 
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/202447/
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