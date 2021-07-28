Студенты из КГИПИ продолжат обучение в Западно-Саксонском университете

Академическая стипендия — это возможность бесплатно или почти бесплатно получить высшее образование. Причина такой щедрости в том, что университеты заинтересованы в привлечении сильных студентов. Именно достижения обучающихся составляют славу вуза.
Кыргызско-Германский институт прикладной информатики (КГИПИ) совместно с Западно-Саксонским университетом прикладных наук (WHZ) в Цвиккау предоставляет академические стипендии DAAD на бесплатное обучение:
- в КГИПИ как для студентов бакалавриата, так и для программ магистратуры;
- в WHZ для студентов 3-го курса бакалавриата и 1-го курса магистратуры.
В этом году счастливыми обладателями стипендий на продолжение обучение в WHZ стали следующие студенты бакалавриата и магистратуры:
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Бакалавриат
Касиет Рыспаева;
Туран Кутуев;
Байэл Назаров.
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Магистратура
Айпери Алымбаева;
Эмир Нурланов;
Ажыбек Шеранов;
Нурсейт Турсункулов;
Владислав Пак.