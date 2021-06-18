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Бизнес

Акселерационная программа бизнес-инкубатора КГИПИ

14 июля в стенах университета стартует Акселерационная программа для стартап-команд КГИПИ. Благодаря этой программе студенты вуза имеют отличную возможность улучшить свои навыки не только по профилирующему направлению, а также в предпринимательстве и разработке инновационных стартап-проектов.

Акселерационная программа КГИПИ (далее — программа) — это программа интенсивного развития через менторство, обучение и экспертную поддержку. Программа представляет собой образовательный курс для студентов с сопровождением опытных наставников и их еженедельными встречами.

Среди студентов КГИПИ сформированы команды, максимальное количество участников которых — 6 человек. Команды состоят из тимлидера, маркетолога, разработчиков и других ролей, в зависимости от индивидуальных особенностей стартап-проекта. Участники могут иметь к началу проекта собственную идею либо же выбрать ее уже в процессе обучения.

В результате обучения по данной программе, участники смогут:

• создавать команды;
• генерировать идеи;
• анализировать и рассчитывать рынки;
• анализировать конкурентов и создавать карту конкурентов;
• создавать подробный портрет ЦА;
• создавать ценностное предложение;
• проводить опрос потребителей и выстраивать каналы коммуникаций с целевой аудиторией;
• создавать минимально жизнеспособный продукт своего стартапа;
• уметь эффективно управлять командой;
• навыки для питчинга (презентация своего продукта или проекта на каждом из этапов привлечения инвестиций).

Программа позволит студентам подготовить свои стартап-проекты на республиканский конкурс стартапов вузов. В состав жюри входят международные и местные независимые эксперты, а также представители индустрии. На реализацию одного стартап-проекта победителю конкурса выделяются денежные средства в размере 200 тысяч сомов. Результаты проведенного конкурса размещаются на сайте «Кыргызпатента» и Госфонда ИС.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/198123/
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