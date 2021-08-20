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Бизнес

КГИПИ проводит летнюю школу «Роботехника и сайтостроение»

Кыргызско-Германский институт прикладной информатики при финансовой поддержке Германской службы академических обменов (ДААД) проводит с 16 по 29 августа для магистров германских вузов летнюю школу «Роботехника и сайтостроение».

Участники летней школы разработают модель автоматизированной больницы. Во время пандемии именно роботы могли бы облегчить работу наших врачей, избавив их от контакта с пациентами. Планируется проведение экскурсий по нашим заводам, где применяется робототехника: Кантский цементный завод, Coca-Cola — всемирно известный напиток, «Автомаш — Радиатор» — завод по производству запчастей к автомобилям.

Студенты института будут сопровождать немецких гостей на протяжении всей летней школы. Говорят, лучший способ познакомиться со страной — провести время с местными жителями: размещение и питание в семьях студентов КГИПИ. Участников летней школы обязательно накормят вкусной едой, а также расскажут удивительные истории.

Участники летней школы посетят национальный парк «Ала-Арча» и жемчужину нашей страны — озеро Иссык-Куль. Им будет предоставлена возможность научиться играть на традиционных музыкальных инструментах или попробовать себя в необычных видах спорта.

Участники летней школы рассматривают возможность дальнейшего обучения и участия в исследовательских проектах КГИПИ.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/204640/
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