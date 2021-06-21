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Бизнес

Магистратура в КГИПИ

Кыргызско-Германский институт прикладной информатики (далее INAI) — вуз, специализирующийся на информационных технологиях и предоставляющий своим студентам программы обучения, разработанные совместно с Западно-Саксонским университетом прикладных наук Цвиккау (WHZ, Германия).

INAI предлагает абитуриентам магистратуры две образовательные программы:

  • «Инженерия системного программирования проектов»;

  • «Предпринимательство в сфере информационных технологий».

Чтобы поступить в INAI, абитуриенту нужно предоставить диплом бакалавра или специалиста с высокой успеваемостью за последние два года обучения.

Нашей гордостью является преподавательский состав, который представлен высококвалифицированными специалистами. Ежегодно преподаватели проходят стажировку в Западно-Саксонском университете прикладных наук, чтобы дать возможность студентам получить самый высокий уровень образования по западным стандартам.

Образовательная программа «Инженерия системного программирования проектов» направлена на подготовку специалистов в области индустриального производства и эксплуатации информационно-вычислительных систем.

Программа «Предпринимательство в сфере информационных технологий» — это программа для будущих лидеров крупнейших секторов инновационной экономики. Студенты получат все навыки, необходимые для технических предпринимателей в сфере IT.

Абитуриенты имеют возможность получить стипендию ДААД, покрывающую стоимость обучения (80 тысяч сомов), а магистранты первого курса — на продолжение обучения в WHZ.

Если вы хотите узнать более подробную информацию об образовательных программах, университетской жизни и возможностях, предоставляемых нашим институтом студентам, рекомендуем перейти на сайт: inai.kg.

№ LD 180000899 МОиН КР.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/198314/
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