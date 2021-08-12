Основные причины, почему стоит продолжать обучение в магистратуре КГИПИ

Профиль КГИПИ включает две магистерские программы:
• Инженерия системного программирования проектов;
• Предпринимательство в сфере информационных технологий.
Магистерские программы института разработаны совместно с Западно-Саксонским университетом прикладных наук, город Цвиккау (WHZ, Германия), с учетом тенденций стремительно развивающихся IT-технологий.
Обучение в институте ведется на трех языках: русском, немецком и английском.
Магистратура позволяет совмещать учебу с работой: занятия смещены на вечерние часы.
Можно наладить связи в профессиональной среде и расти в рамках своей компании.
В магистратуре можно учиться бесплатно за счет стипендии ДААД, покрывающей стоимость обучения (80 тысяч сомов).
Магистратура — это шанс поучиться за рубежом — в Западно-Саксонском университете прикладных наук. Это возможность погрузиться в другую культуру и стать частью международной команды специалистов.
За рубежом ежемесячная стипендия будет составлять 850€, которая покрывает расходы на питание и проживание.