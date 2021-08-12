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Бизнес

Основные причины, почему стоит продолжать обучение в магистратуре КГИПИ

1

Профиль КГИПИ включает две магистерские программы:

• Инженерия системного программирования проектов;
• Предпринимательство в сфере информационных технологий.

2

Магистерские программы института разработаны совместно с Западно-Саксонским университетом прикладных наук, город Цвиккау (WHZ, Германия), с учетом тенденций стремительно развивающихся IT-технологий.

3

Обучение в институте ведется на трех языках: русском, немецком и английском.

4

Магистратура позволяет совмещать учебу с работой: занятия смещены на вечерние часы.

5

Можно наладить связи в профессиональной среде и расти в рамках своей компании.

6

В магистратуре можно учиться бесплатно за счет стипендии ДААД, покрывающей стоимость обучения (80 тысяч сомов).

7

Магистратура — это шанс поучиться за рубежом — в Западно-Саксонском университете прикладных наук. Это возможность погрузиться в другую культуру и стать частью международной команды специалистов.

8

За рубежом ежемесячная стипендия будет составлять 850€, которая покрывает расходы на питание и проживание.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/203808/
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