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Бизнес

Программа обучения в Кыргызско-Германском институте прикладной информатики

Кыргызско-Германский институт прикладной информатики (КГИПИ) представляет уникальную программу обучения в IT-сфере.

У нас имеются следующие профили бакалавриата:

• программные технологии;
• веб-информатика;
• медицинская информатика.

В рамках программы бакалавриата за 4 года осуществляется глубокое изучение IT-сферы. Обучение ведется на трех языках — русском, техническом английском и углубленном немецком. В КГИПИ предусмотрено распределение студентов по группам по уровню английского языка. Соответствующие профили доступны для любого уровня: начиная с A1 (beginner) и вплоть до C1 (advanced). В обучении основной акцент делается на изучении технических терминов на английском и немецком языках, необходимых для работы в сфере IT.

На 1-м курсе в первом семестре вас ожидают такие предметы, как английский, немецкий, алгоритмы и структуры данных, взаимодействие человека с компьютером (включая в себя запросы SQL), высшая математика и, конечно же, языки программирования (Python). Во втором семестре начнется обучение языку программирования JAVA. В день студентов ждут три-четыре пары по 80 минут.

Одной из особенностей программы обучения является то, что с первого семестра студенты пишут курсовые проекты в группе по четыре-пять человек — это помогает им влиться в сферу IT и дает возможность научиться работать в команде. В начале семестра каждой группе выдается техническое задание по выполнению проекта, где указываются основные требования и функции, определяется язык программирования, на котором будет строиться программа.

Вместо привычных модулей студента ожидают коллоквиумы. Данная практика пришла из вузов Германии, где знания студентов выяснялись путем беседы между преподавателем и студентом. Коллоквиум содержит в себе три аспекта: тест на портале Ebilim, контрольная работа и теоретический опрос. За один семестр студент сдает три коллоквиума по каждому предмету, после чего высчитывается их средний балл.

В процессе обучения студент проходит восемь семестров теоретического обучения, и после каждого курса вуз обеспечивает студентов стажировкой и практикой, где будет возможность накопить достойное портфолио.

№ LD 180000899 МОиН КР.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/199504/
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