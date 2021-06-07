С 11 по 17 мая в Бишкеке прошла пятая конференция «Немецкий язык и технологии» на тему «Цифровизация и пандемия». Одним из организаторов мероприятия выступил Кыргызско-Германский институт прикладной информатики (INAI). В связи с эпидемиологической ситуацией в стране конференция прошла в онлайн-формате.

Основными целями конференции являются развитие научных интересов студентов, привлечение к решению актуальных задач цифровизации учебного процесса, сохранение и развитие научно-инновационного потенциала института.

Конференцию открыла посол Федеративной Республики Германия г-жа Моника Иверсен. Ректор INAI Аида Тологонова выступила с приветственной речью.

С докладами выступили профессор Франк Гримм из Западно-Саксонского университета прикладных наук (WHZ) и профессор Маттиас Салейн из Университета Бейт в Берлине (BHT Berlin).

Преподаватель немецкого языка КГИПИ Гульдастан Исмаилова представила доклады Fachdeutsch-Informatik im Rahmen von Blended Lerning («Специализированная немецкая информатика в рамках смешанного обучения») и Über die Schwierigkeiten beim Lehren und Lernen der Fachsprache im Deutschunterricht («О трудностях преподавания и изучения технического немецкого языка»).

Магистрант КГИПИ Мээрим Тынчтыкова рассказала о трудностях в изучении технического английского языка.

Студенты 1-го курса КГИПИ Саадат Курманкожоева и Кизжибек Орозбекова выступили с докладом о проблемах обучения в онлайн-формате.

В рамках конференции проведены различные мероприятия. Старший преподаватель КГИПИ, лектор DAAD Аня Ланге провела семинар на тему Wissenschaftliches Schreiben («Научное письмо»).

Студенты 2-го курса КГИПИ заняли первое место в соревновании по решению логических задач.

Участникам конференции и победителям соревнования по решению логических задач вручены дипломы и сертификаты.