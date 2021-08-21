18:35
USD 84.64
EUR 98.82
RUB 1.14
Бизнес

Программа «Предпринимательство в сфере информационных технологий» в КГИПИ

Тем, кто хочет стать лидером крупнейших секторов инновационной экономики, КГИПИ предлагает разработанную совместно с Западно-Саксонским университетом прикладных наук (Цвиккау, WHZ, Германия) магистерскую программу «Предпринимательство в сфере информационных технологий».

Мы готовим предпринимателей, руководителей высокотехнологичных компаний и инновационных направлений развития крупных корпораций.

Программа способствует распространению лучших IT-технологий и бизнес-практик во всех перспективных отраслях экономики.

Образовательная программа не только соответствует основным трендам развития образования (продвижению глобальных ценностей, росту трудовой и образовательной мобильности, интернетизации, автоматизации рутинных интеллектуальных операций, индивидуализации обучения, появлению новой модели познания под влиянием ИКТ), но и является одним из них — это вовлечение бизнеса в систему образования и науки. В процессе обучения студенты участвуют в разработке собственных бизнес-проектов. Магистерская диссертация по решению студента может быть выполнена в формате исследовательского проекта или стартапа.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/204713/
просмотров: 226
Версия для печати
Материалы по теме
КГИПИ проводит летнюю школу «Роботехника и сайтостроение»
Основные причины, почему стоит продолжать обучение в магистратуре КГИПИ
Студенты из КГИПИ продолжат обучение в Западно-Саксонском университете
КГИПИ вошел в топ вузов Кыргызстана по результатам конкурса на контрактные места
Программа обучения в Кыргызско-Германском институте прикладной информатики
Стипендия DAAD на обучение в КГИПИ будет предоставлена по результатам ОРТ
Магистратура в КГИПИ
Акселерационная программа бизнес-инкубатора КГИПИ
В Бишкеке прошла пятая конференция «Немецкий язык и технологии»
Как поступить в Кыргызско-Германский институт прикладной информатики?
Популярные новости
Обновился состав топ-менеджеров ОАО &laquo;Кыргызтелеком&raquo; Обновился состав топ-менеджеров ОАО «Кыргызтелеком»
Акция от&nbsp;MegaCom! Два месяца безлимитного интернета всего за&nbsp;2&nbsp;сома Акция от MegaCom! Два месяца безлимитного интернета всего за 2 сома
Баткен может принять финал Кубка Кыргызской Республики Баткен может принять финал Кубка Кыргызской Республики
В&nbsp;путешествие по&nbsp;Кыргызстану отправляйся с&nbsp;О! &mdash;&nbsp;это крупнейшая 4G&nbsp;LTE-сеть В путешествие по Кыргызстану отправляйся с О! — это крупнейшая 4G LTE-сеть
Бизнес
Программа &laquo;Предпринимательство в&nbsp;сфере информационных технологий&raquo; в&nbsp;КГИПИ Программа «Предпринимательство в сфере информационных технологий» в КГИПИ
Активисты помогли школе сэкономить на&nbsp;электричестве, установив солнечные панели Активисты помогли школе сэкономить на электричестве, установив солнечные панели
КГИПИ проводит летнюю школу &laquo;Роботехника и&nbsp;сайтостроение&raquo; КГИПИ проводит летнюю школу «Роботехника и сайтостроение»
Акция от&nbsp;MegaCom! Два месяца безлимитного интернета всего за&nbsp;2&nbsp;сома Акция от MegaCom! Два месяца безлимитного интернета всего за 2 сома
21 августа, суббота
18:30
22 августа: где в Бишкеке и регионах отключат свет 22 августа: где в Бишкеке и регионах отключат свет
18:10
Плата за проезд. На постах «Сосновка» и «Кара-Куль» собрали почти 69 миллионов
17:54
Программа «Предпринимательство в сфере информационных технологий» в КГИПИ
17:45
В Кыргызстане есть все предпосылки для развития биржи драгоценных металлов
17:36
Садыр Жапаров посетил швейную фабрику в Джети-Огузе