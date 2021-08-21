Программа «Предпринимательство в сфере информационных технологий» в КГИПИ

Тем, кто хочет стать лидером крупнейших секторов инновационной экономики, КГИПИ предлагает разработанную совместно с Западно-Саксонским университетом прикладных наук (Цвиккау, WHZ, Германия) магистерскую программу «Предпринимательство в сфере информационных технологий».

Мы готовим предпринимателей, руководителей высокотехнологичных компаний и инновационных направлений развития крупных корпораций.

Программа способствует распространению лучших IT-технологий и бизнес-практик во всех перспективных отраслях экономики.

Образовательная программа не только соответствует основным трендам развития образования (продвижению глобальных ценностей, росту трудовой и образовательной мобильности, интернетизации, автоматизации рутинных интеллектуальных операций, индивидуализации обучения, появлению новой модели познания под влиянием ИКТ), но и является одним из них — это вовлечение бизнеса в систему образования и науки. В процессе обучения студенты участвуют в разработке собственных бизнес-проектов. Магистерская диссертация по решению студента может быть выполнена в формате исследовательского проекта или стартапа.