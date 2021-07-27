КГИПИ вошел в топ вузов Кыргызстана по результатам конкурса на контрактные места

Кыргызско-Германский институт прикладной информатики (КГИПИ) по рейтингу вузов Кыргызской Республики, составленному Министерством образования и науки по результатам конкурса на зачисление на контрактные места, занял первое место, поднявшись по сравнению с прошлым годом на восемь позиций.
В рейтинге учитываются число зачисленных абитуриентов, среднее значение основного балла ОРТ и максимальное значение основного балла.
В тройку лидеров вошли также Американский университет в Центральной Азии и Международный университет «Ала-Тоо».
КГИПИ — вуз, специализирующийся на информационных технологиях и предоставляющий своим студентам западную программу обучения, разработанную совместно с Западно-Саксонским университетом прикладных наук города Цвиккау (WHZ, Германия).
Двери нашего института открыты для абитуриентов, которые имеют среднее общее и среднее профессиональное образование.
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