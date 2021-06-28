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Бизнес

Стипендия DAAD на обучение в КГИПИ будет предоставлена по результатам ОРТ

В связи со сложившейся ситуацией, связанной с распространением COVID-19, Кыргызско-Германский институт прикладной информатики по согласованию с Германской службой академических обменов (DAAD) сообщает об условиях поступления.

Бакалавриат:

  • отбор стипендиатов DAAD будет основан на результате ОРТ;  
  • стипендиатам ДААД из регионов предусмотрена еще стипендия в размере 110 евро, покрывающая расходы на проживание;
  • количество стипендиальных мест составляет 20 процентов от общего количества поступивших абитуриентов.

Магистратура:

  • конкурс среди магистрантов будет проходить на основе онлайн-собеседования с профессором Западно-Саксонского университета прикладных наук (WHZ).

№ LD 180000899 МОиН КР.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/199024/
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