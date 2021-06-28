Стипендия DAAD на обучение в КГИПИ будет предоставлена по результатам ОРТ

В связи со сложившейся ситуацией, связанной с распространением COVID-19, Кыргызско-Германский институт прикладной информатики по согласованию с Германской службой академических обменов (DAAD) сообщает об условиях поступления.
Бакалавриат:
- отбор стипендиатов DAAD будет основан на результате ОРТ;
- стипендиатам ДААД из регионов предусмотрена еще стипендия в размере 110 евро, покрывающая расходы на проживание;
- количество стипендиальных мест составляет 20 процентов от общего количества поступивших абитуриентов.
Магистратура:
- конкурс среди магистрантов будет проходить на основе онлайн-собеседования с профессором Западно-Саксонского университета прикладных наук (WHZ).
№ LD 180000899 МОиН КР.