Стипендия DAAD на обучение в КГИПИ будет предоставлена по результатам ОРТ

В связи со сложившейся ситуацией, связанной с распространением COVID-19, Кыргызско-Германский институт прикладной информатики по согласованию с Германской службой академических обменов (DAAD) сообщает об условиях поступления.

Бакалавриат:

отбор стипендиатов DAAD будет основан на результате ОРТ;

стипендиатам ДААД из регионов предусмотрена еще стипендия в размере 110 евро, покрывающая расходы на проживание;

количество стипендиальных мест составляет 20 процентов от общего количества поступивших абитуриентов.

Магистратура:

конкурс среди магистрантов будет проходить на основе онлайн-собеседования с профессором Западно-Саксонского университета прикладных наук (WHZ).

№ LD 180000899 МОиН КР.