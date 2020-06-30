MegaCom обеспечил обсервации стационарными телефонами с бесплатной связью

В целях поддержки граждан, находящихся в обсервациях с подозрением на коронавирус, и врачей, задействованных в их лечении, компания MegaCom по согласованию с Министерством здравоохранения Кыргызской Республики обеспечила закрытые карантинные территории пятью стационарными телефонами.

С их помощью медперсонал и находящиеся на карантине пациенты смогут совершать вызовы внутри сети MegaCom длительностью до пяти минут и принимать входящие вызовы совершенно бесплатно. При этом количество исходящих звонков не ограничено.

Также с данных телефонов доступна функция дозвона на номера абонентов других операторов связи КР, чтобы близкие могли вам перезвонить.

«В связи со сложной эпидемиологической ситуацией компания MegaCom приняла решение предоставить возможность медикам и гражданам, помещенным в обсервацию, всегда оставаться на связи, — отмечает генеральный директор ЗАО «Альфа Телеком» Акылбек Жамангулов. — ​ Мы ценим и уважаем наших абонентов и желаем им крепкого здоровья».

​