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Бизнес

MegaCom обеспечил обсервации стационарными телефонами с бесплатной связью

В целях поддержки граждан, находящихся в обсервациях с подозрением на коронавирус, и врачей, задействованных в их лечении, компания MegaCom по согласованию с Министерством здравоохранения Кыргызской Республики обеспечила закрытые карантинные территории пятью стационарными телефонами.

С их помощью медперсонал и находящиеся на карантине пациенты смогут совершать вызовы внутри сети MegaCom длительностью до пяти минут и принимать входящие вызовы совершенно бесплатно. При этом количество исходящих звонков не ограничено.

Также с данных телефонов доступна функция дозвона на номера абонентов других операторов связи КР, чтобы близкие могли вам перезвонить.

«В связи со сложной эпидемиологической ситуацией компания MegaCom приняла решение предоставить возможность медикам и гражданам, помещенным в обсервацию, всегда оставаться на связи, — отмечает генеральный директор ЗАО «Альфа Телеком» Акылбек Жамангулов. — ​ Мы ценим и уважаем наших абонентов и желаем им крепкого здоровья».
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/157810/
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