Магистерские программы Кыргызско-Германского института прикладной информатики

У тебя есть степень бакалавра по направлению «Информатика», но все же хотелось бы получить:

навыки управления информацией, безопасностью и распознавания проблемы?

способность творчески руководить IT-проектами, навыками управления финансами, персоналом и маркетингом?

способность создавать, разрабатывать, оценивать, адаптировать и /или внедрять креативные и инновационные IT-проекты для решения бизнес-задач, оцифровывать услуги?

способность самообразования, обучения в течение жизни, оставаться в курсе трендов своей профессии?

Кыргызско-Германский институт прикладной информатики INAI.KG предоставляет магистерские программы, где можно получить эти и многие другие навыки:

«Инженерия системного программирования проектов» Программа ориентирована на магистерскую программу информатики в Западно-Саксонском университете прикладных наук (WHZ) с уклоном на разработку программного обеспечения. Предоставляемый контент также адаптирован к потребностям местных компаний, которые активно участвуют в разработке программного обеспечения и пользуется высоким спросом у разработчиков программного обеспечения на уровне магистра. Широкие практические дисциплины охватывают техническую разработку и долгосрочное обслуживание программных систем в более крупных командах.

«Предпринимательство в сфере IT» Данная программа ориентирована на бизнес-специализацию, основывается на программах бакалавриата по информатике и веб-информатике. Основное внимание в обучении уделяется техническим основам разработки программного обеспечения, компонентам управления бизнесом в отношении использования изобретений, а также межкультурным аспектам и языковой подготовке. Широкие практические дисциплины с акцентом на стартап-коучинг позволяют выпускникам создавать собственную компанию, а также успешно создавать и реализовывать новые проекты в рамках существующей.

В процессе обучения в магистратуре:

предусмотрена скидка для выпускников бакалавриата Кыргызско-Германского института прикладной информатики INAI.KG в размере 30 процентов;

лучшие студенты курса могут претендовать на стипендию DAAD. Стипендия предоставляется на один учебный год и покрывает 50 процентов или 100 процентов стоимости обучения;

после окончания 1-го курса у магистрантов есть возможность получить стипендию DAAD на годичное обучение в Германии.

Добро пожаловать в INAI.kg!

Для абитуриентов открыта онлайн-регистрация, которую можно пройти по ссылке.

Кыргызская Республика, 720020, город Бишкек, улица Малдыбаева, 34б.

+996 312 54 92 38;

+996 500 54 92 38;

+996 999 54 92 38;

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E-mail: info@inai.kg.