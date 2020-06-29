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Бизнес

Магистерские программы Кыргызско-Германского института прикладной информатики

У тебя есть степень бакалавра по направлению «Информатика», но все же хотелось бы получить:

  • навыки управления информацией, безопасностью и распознавания проблемы?
  • способность творчески руководить IT-проектами, навыками управления финансами, персоналом и маркетингом?
  • способность создавать, разрабатывать, оценивать, адаптировать и /или внедрять креативные и инновационные IT-проекты для решения бизнес-задач, оцифровывать услуги?
  • способность самообразования, обучения в течение жизни, оставаться в курсе трендов своей профессии?

Кыргызско-Германский институт прикладной информатики INAI.KG предоставляет магистерские программы, где можно получить эти и многие другие навыки:

«Инженерия системного программирования проектов»

Программа ориентирована на магистерскую программу информатики в Западно-Саксонском университете прикладных наук (WHZ) с уклоном на разработку программного обеспечения. Предоставляемый контент также адаптирован к потребностям местных компаний, которые активно участвуют в разработке программного обеспечения и пользуется высоким спросом у разработчиков программного обеспечения на уровне магистра. Широкие практические дисциплины охватывают техническую разработку и долгосрочное обслуживание программных систем в более крупных командах. 

«Предпринимательство в сфере IT»

Данная программа ориентирована на бизнес-специализацию, основывается на программах бакалавриата по информатике и веб-информатике. Основное внимание в обучении уделяется техническим основам разработки программного обеспечения, компонентам управления бизнесом в отношении использования изобретений, а также межкультурным аспектам и языковой подготовке. Широкие практические дисциплины с акцентом на стартап-коучинг позволяют выпускникам создавать собственную компанию, а также успешно создавать и реализовывать новые проекты в рамках существующей. 

В процессе обучения в магистратуре:

  • предусмотрена скидка для выпускников бакалавриата Кыргызско-Германского института прикладной информатики INAI.KG в размере 30 процентов;
  • лучшие студенты курса могут претендовать на стипендию DAAD. Стипендия предоставляется на один учебный год и покрывает 50 процентов или 100 процентов стоимости обучения;
  • после окончания 1-го курса у магистрантов есть возможность получить стипендию DAAD на годичное обучение в Германии.
 

Добро пожаловать в INAI.kg!

Для абитуриентов открыта онлайн-регистрация, которую можно пройти по ссылке.

Кыргызская Республика, 720020, город Бишкек, улица Малдыбаева, 34б.
+996 312 54 92 38;
+996 500 54 92 38;
+996 999 54 92 38;
www.inai.kg; Facebook; Instagram;

E-mail: info@inai.kg.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/157732/
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