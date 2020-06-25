Оплатите ущерб и живите спокойно. Нариман Тюлеев обратился к Алмазбеку Атамбаеву

Экс-мэр Бишкека Нариман Тюлеев обратился к Алмазбеку Атамбаеву, которого 22 июня суд приговорил к 11 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

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Отметим, решением судьи Первомайского райсуда Бишкека Эмилбека Каипова у Алмазбека Атамбаева конфискуют имущество, которое зарегистрировано на него, его родственников и афиллированных с ним лиц. Это несколько земельных участков, в том числе на Иссык-Куле, дома в Кой-Таше и Арашане, машины, телеканалы «Апрель ТВ» и «Канал Ди», здание «Медиа Форума», ассоциацию «Кыргызавтомаш», акции, банковские счета, банковские ячейки и другое.

Экс-мэр напомнил бывшему главе государства, как во времена его правления конфисковали имущество семьи Тюлеевых. Обращение к Алмазбеку Атамбаеву Нариман Тюлеев опубликовал на своей странице в Facebook.

«Не могу оценивать решение суда, я уже писал, что желаю Атамбаеву и его сподвижникам справедливого приговора, и вот свершилось», — написал он.

Я не злорадствую и не пожелал бы такого даже врагу. Но все это следствие практики, внедренной самой системой Атамбаева, им лично. Нариман Тюлеев

«Ваша же система поступила так же, как со мной. Это говорю не я, а все эксперты, Клара Сооронкулова и Исхак Масалиев — впервые отъем имущества у всех близких применили вы», — написал экс-мэр.

Он отметил, что его родные и он сам обращались к Алмазбеку Атамбаеву, писали напрямую и через СМИ. «Считаю неправильным, что конфисковано то, что было заработано в бизнесе до президентства, так не должно быть. Но, тем не менее, это система, построенная вами, и ее не изменить без коренной реформы», — говорится в обращении.

По словам Наримана Тюлеева, он обсуждал это с Атамбаевым в самолете в октябре 2018 года, когда они летели одним рейсом в Санкт-Петербург.

У вас было шесть лет, чтобы построить честную систему судов, госуправления, хорошую экономику. Но вы потратили эти годы на интриги, борьбу с инакомыслящими, подавление оппозиции и свободы слова, решение кадровых вопросов в пользу своих приближенных. Нариман Тюлеев

«По делу Батукаева вы сказали: это была просьба. Вы дали команду, а ваши трусливые бумажные генералы теперь сдали вас. Разве нет? Вы сделали все, чтобы выполнить эту просьбу, а на другие не обратили внимания. Пусть будет на вашей совести, но все те, кого вы возвышали, убеждали в их принципиальности и честности, оказались трусами, которые из опасений за свою шкуру сделали вас крайним. Из двух десятков причастных за решеткой только вы», — подчеркнул Нариман Тюлеев.

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По словам Наримана Тюлеева, вина подсудимых по его делу не была доказана, никто из свидетелей не давал показаний против него и остальных фигурантов дела, экспертизы не выявили ущерба государству, а также, несмотря на многочисленные нарушения, суд вынес обвинительный приговор.

«Директор «Тазалыка» открыто сказал, что ущерба нет. Аудитор Счетной палаты открыто заявил, что акт заставили написать по фотографии, которая не соответствует реальности, и в кабинете у следователя. Прокурор ссылался на документ, которого не было в материалах дела. Это помимо кучи прочих нарушений закона в производстве. В самом приговоре нет ни слова о конфискации, был арест имущества, но конфискации нет. Независимая лингвистическая экспертиза Российского центра судебных экспертиз показала, что в приговоре не отражена конфискация имущества.

Но все ссылались на команду от вас и просто решили отнять даже то имущество, которое досталось мне и моим родным трудом моего отца, задолго до того, как я стал мэром. Конфискация имущества даже у бывшей супруги, с которой я развелся давным давно. У детей, которым подарил их дед. Это не предусмотрено ни одним законом. Но все это бесправие свершилось лишь по вашему слову», — написал Нариман Тюлеев.

«Когда я обратился к вам, мне ответили: «Нариман, просто оплати и тогда выйдешь». И я оплатил, но не потому, что так хотели вы, а чтобы люди из моей команды, которые были осуждены «за компанию», могли освободиться по амнистии, по УДО», — подчеркнул Нариман Тюлеев.

Он призвал Алмазбека Атамбаева поступить так же. «И вы, как мужчина, оплатите! С вами пострадали другие люди и их семьи. Оплатите ущерб, и тогда они смогут быстрее вернуться к своим семьям. Ущерб по делу о ТЭЦ составил 5 миллиардов, по музею, ипподрому и строительству южной дороги не меньше, если не больше. Всплывут и другие дела, и там тоже ущерб. В итоге наберется ущерба миллиардов на 15», — написал Нариман Тюлеев.

«Вы всегда хвастались, что вы мультимиллионер. И кроме указанного имущества у вас были наличные, следы которых потерялись во время ареста. Уверен, в небезызвестном пакете были данные по счетам, ваш ноутбук и телефон. Значит, у вас есть из чего оплатить, оплатите и живите спокойно», — отметил экс-мэр.

Кудай буюрса, вы поправитесь и выйдете на свободу, у вас еще есть время пожить, а деньги — это наживное. Бедным вы не останетесь. Нариман Тюлеев

Бывшего президента страны признали виновным по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева по статье «Коррупция». Приговором суда Алмазбек Атамбаев также лишен государственных наград.