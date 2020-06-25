Оплатите ущерб и живите спокойно. Нариман Тюлеев обратился к Алмазбеку Атамбаеву

Экс-мэр Бишкека Нариман Тюлеев обратился к Алмазбеку Атамбаеву, которого 22 июня суд приговорил к 11 годам лишения свободы с конфискацией имущества.
Отметим, решением судьи Первомайского райсуда Бишкека Эмилбека Каипова у Алмазбека Атамбаева конфискуют имущество, которое зарегистрировано на него, его родственников и афиллированных с ним лиц. Это несколько земельных участков, в том числе на Иссык-Куле, дома в Кой-Таше и Арашане, машины, телеканалы «Апрель ТВ» и «Канал Ди», здание «Медиа Форума», ассоциацию «Кыргызавтомаш», акции, банковские счета, банковские ячейки и другое.
Экс-мэр напомнил бывшему главе государства, как во времена его правления конфисковали имущество семьи Тюлеевых. Обращение к Алмазбеку Атамбаеву Нариман Тюлеев опубликовал на своей странице в Facebook.
«Не могу оценивать решение суда, я уже писал, что желаю Атамбаеву и его сподвижникам справедливого приговора, и вот свершилось», — написал он.
Я не злорадствую и не пожелал бы такого даже врагу. Но все это следствие практики, внедренной самой системой Атамбаева, им лично.Нариман Тюлеев
«Ваша же система поступила так же, как со мной. Это говорю не я, а все эксперты, Клара Сооронкулова и Исхак Масалиев — впервые отъем имущества у всех близких применили вы», — написал экс-мэр.
Он отметил, что его родные и он сам обращались к Алмазбеку Атамбаеву, писали напрямую и через СМИ. «Считаю неправильным, что конфисковано то, что было заработано в бизнесе до президентства, так не должно быть. Но, тем не менее, это система, построенная вами, и ее не изменить без коренной реформы», — говорится в обращении.
По словам Наримана Тюлеева, он обсуждал это с Атамбаевым в самолете в октябре 2018 года, когда они летели одним рейсом в Санкт-Петербург.
У вас было шесть лет, чтобы построить честную систему судов, госуправления, хорошую экономику. Но вы потратили эти годы на интриги, борьбу с инакомыслящими, подавление оппозиции и свободы слова, решение кадровых вопросов в пользу своих приближенных.Нариман Тюлеев
«По делу Батукаева вы сказали: это была просьба. Вы дали команду, а ваши трусливые бумажные генералы теперь сдали вас. Разве нет? Вы сделали все, чтобы выполнить эту просьбу, а на другие не обратили внимания. Пусть будет на вашей совести, но все те, кого вы возвышали, убеждали в их принципиальности и честности, оказались трусами, которые из опасений за свою шкуру сделали вас крайним. Из двух десятков причастных за решеткой только вы», — подчеркнул Нариман Тюлеев.
По словам Наримана Тюлеева, вина подсудимых по его делу не была доказана, никто из свидетелей не давал показаний против него и остальных фигурантов дела, экспертизы не выявили ущерба государству, а также, несмотря на многочисленные нарушения, суд вынес обвинительный приговор.
«Директор «Тазалыка» открыто сказал, что ущерба нет. Аудитор Счетной палаты открыто заявил, что акт заставили написать по фотографии, которая не соответствует реальности, и в кабинете у следователя. Прокурор ссылался на документ, которого не было в материалах дела. Это помимо кучи прочих нарушений закона в производстве. В самом приговоре нет ни слова о конфискации, был арест имущества, но конфискации нет. Независимая лингвистическая экспертиза Российского центра судебных экспертиз показала, что в приговоре не отражена конфискация имущества.
Но все ссылались на команду от вас и просто решили отнять даже то имущество, которое досталось мне и моим родным трудом моего отца, задолго до того, как я стал мэром. Конфискация имущества даже у бывшей супруги, с которой я развелся давным давно. У детей, которым подарил их дед. Это не предусмотрено ни одним законом. Но все это бесправие свершилось лишь по вашему слову», — написал Нариман Тюлеев.
«Когда я обратился к вам, мне ответили: «Нариман, просто оплати и тогда выйдешь». И я оплатил, но не потому, что так хотели вы, а чтобы люди из моей команды, которые были осуждены «за компанию», могли освободиться по амнистии, по УДО», — подчеркнул Нариман Тюлеев.
Он призвал Алмазбека Атамбаева поступить так же. «И вы, как мужчина, оплатите! С вами пострадали другие люди и их семьи. Оплатите ущерб, и тогда они смогут быстрее вернуться к своим семьям. Ущерб по делу о ТЭЦ составил 5 миллиардов, по музею, ипподрому и строительству южной дороги не меньше, если не больше. Всплывут и другие дела, и там тоже ущерб. В итоге наберется ущерба миллиардов на 15», — написал Нариман Тюлеев.
«Вы всегда хвастались, что вы мультимиллионер. И кроме указанного имущества у вас были наличные, следы которых потерялись во время ареста. Уверен, в небезызвестном пакете были данные по счетам, ваш ноутбук и телефон. Значит, у вас есть из чего оплатить, оплатите и живите спокойно», — отметил экс-мэр.
Кудай буюрса, вы поправитесь и выйдете на свободу, у вас еще есть время пожить, а деньги — это наживное. Бедным вы не останетесь.Нариман Тюлеев
Бывшего президента страны признали виновным по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева по статье «Коррупция». Приговором суда Алмазбек Атамбаев также лишен государственных наград.