Нариман Тюлеев рассказал, когда завершат Old Bishkek. Нужно немного потерпеть

Бывший мэр Бишкека Нариман Тюлеев прокомментировал ход работ на объекте Old Bishkek и напомнил, что недавно стройплощадку посетил глава ГКНБ Камчыбек Ташиев.

Напомним, он потребовал от Наримана Тюлеева снести третий этаж строения и расширить дорогу. 

По словам экс-градоначальника, после обращений горожан принято решение выровнять дорогу на участке протяженностью около 350 метров. Эта часть территории относится к городской зоне. И, как отметил он, ожидания жителей в отношении качества работ вполне оправданы.

Нариман Тюлеев подчеркнул, что сейчас ведутся интенсивные работы, и уже через несколько дней территория будет благоустраиваться, в том числе высадят деревья. В феврале запланирована дополнительная высадка. По его словам, «там будут совсем другие, яркие, красивые деревья».

«Нужно немного потерпеть. Здесь все будет из стекла. Такие проекты есть всего в трех-четырех странах. Я видел подобное в Лондоне и Кувейте. Больше нигде такого нет. Почему бы Кыргызстану не подняться в статусе благодаря таким объектам? Думаю, все будет хорошо», — заявил бывший мэр города.

Работы на объекте продолжаются.
