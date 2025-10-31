10:53
Нариман Тюлеев пообещал новый фонтан у ЦУМа и открытие дороги к 1 декабря

В районе торгового центра «ЦУМ» в Бишкеке ведется масштабное строительство подземного и надземного торгово-развлекательного комплекса Old Bishkek, владельцем которого является экс-мэр столицы Нариман Тюлеев.

На своей странице в соцсетях он рассказал о планах по завершению первого этапа строительства к 1 декабря и пообещал обновление знаменитого фонтанного комплекса. «Фонтан у ЦУМа остается и будет еще красивее. Здесь будет красота, как на Таймс-сквер, вам не будет стыдно перед туристами», — сказал Нариман Тюлеев.

На данный момент старый фонтанный комплекс возле ЦУМа уже демонтирован, поскольку мешал строительству.

Напомним, проект Old Bishkek вызвал критику у жителей столицы: отсутствие полноценной пешеходной зоны, закрытие тротуаров и задержки строительства.

По словам бывшего градоначальника, «работы по укладке асфальта скоро начнутся и проспект Чуй откроют для проезда».

 

Проект Old Bishkek считается одним из самых масштабных в центре города. Его реализация стартовала весной 2025 года и подразумевает подземный торговый центр с парковкой и пешеходными зонами, а также перестройку прилегающей территории. Общий бюджет проекта составляет 2 миллиарда сомов, срок реализации — от шести до восьми месяцев. Горожане выражают недовольства из-за затянувшихся работ и неудобств, вызванных стройкой.

 
