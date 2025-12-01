17:32
Общество

Проспект Чуй так и не открыли. Обещания Наримана Тюлеева снова не выполнены

Несмотря на многочисленные заявления о скором завершении реконструкции, участок проспекта Чуй в центре Бишкека по-прежнему остается закрытым. Работы в рамках проекта Old Bishkek, реализуемого под руководством Наримана Тюлеева, продолжаются и после озвученного срока открытия.

Ранее владелец проекта публично обещал восстановить движение к 1 декабря. Однако проезд между улицами Абдрахманова и Шопокова до сих пор не открыт.

из интернета
Фото из интернета. Проспект Чуй так и не открыт. Обещания Тюлеева снова не выполнены

В августе и ноябре Нариман Тюлеев уверял, что «работы идут с опережением графика» и улицу откроют в срок. Подрядчики также сообщали об укладке слоя бетона и асфальта, и мэрия подтверждала, что проект движется в рамках плана.

Однако на практике дорожное полотно все еще недоступно для движения. Горожане в соцсетях жалуются на длительные неудобства.

Официальной новой даты открытия не озвучено. Мэрия и представители проекта ситуацию не комментируют.

Между тем общественность настаивает: центральный проспект столицы должен быть открыт как можно быстрее, а сроки — соблюдаться.
