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Бизнес

Институт INAI.KG: IT-технологии и медицина — будущее в наши дни

Анализ биомедицинских данных, визуализация медицинских обследований, диагностика заболевания, ведение и контроль состояния пациента — все это в наши дни осуществляется не без помощи IT-технологий. С каждым днем медицина и система здравоохранения все теснее взаимодействует с информатикой, оставляя многочасовые исследования анализов за микроскопом далеко в прошлом, и любое учреждение здравоохранения и медицины нуждается в специалистах, которые смогут обеспечить оперативность и автоматизацию клинических исследований.

Институт INAI.KG предлагает уникальную и пока единственную в нашей стране программу подготовки специалистов по медицинской информатике.

Обучение проводится по немецкому образовательному стандарту на основе учебных программ Западно-Саксонского университета прикладных наук, город Цвиккау (WHZ). Студенты с высокой академической успеваемостью получают стипендии ДААД (Германская служба академических обменов) во время обучения в Бишкеке, а также для продолжения обучения в Германии.

В процессе обучения на русском, немецком и английском языках студенты:

  • получают навыки применения современных программных средств для решения задач доказательной медицины и статистического анализа биомедицинских данных;
  • изучают методы разработки программного обеспечения медицинских приборокомпьютерных систем и их долгосрочного обслуживания;
  • изучают методы автоматизации клинических исследований — визуализация и передача данных (телемедицина);
  • получают навыки информатизации управления в системе здравоохранения.

В распоряжении студентов в институте есть оборудованная лаборатория, оснащенная современными диагностическими приборами и необходимыми наглядными пособиями, где студенты могут проводить самостоятельные исследования.

 

По окончании института наши выпускники, имея базовые знания в области применения современных программных средств в медицинских приборокомпьютерных системах, информатизации системы здравоохранения и хорошую языковую подготовку, могут работать в широком спектре национальных и международных организаций системы здравоохранения.

Добро пожаловать в INAI.kg!

Для абитуриентов открыта онлайн-регистрация, которую можно пройти по ссылке.

Кыргызская Республика, 720020, город Бишкек, улица Малдыбаева, 34б.
+996 312 54 92 38;
+996 500 54 92 38;
+996 999 54 92 38;
www.inai.kg; Facebook; Instagram;

E-mail: info@inai.kg.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/157042/
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