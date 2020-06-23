Анализ биомедицинских данных, визуализация медицинских обследований, диагностика заболевания, ведение и контроль состояния пациента — все это в наши дни осуществляется не без помощи IT-технологий. С каждым днем медицина и система здравоохранения все теснее взаимодействует с информатикой, оставляя многочасовые исследования анализов за микроскопом далеко в прошлом, и любое учреждение здравоохранения и медицины нуждается в специалистах, которые смогут обеспечить оперативность и автоматизацию клинических исследований.

Институт INAI.KG предлагает уникальную и пока единственную в нашей стране программу подготовки специалистов по медицинской информатике.

Обучение проводится по немецкому образовательному стандарту на основе учебных программ Западно-Саксонского университета прикладных наук, город Цвиккау (WHZ). Студенты с высокой академической успеваемостью получают стипендии ДААД (Германская служба академических обменов) во время обучения в Бишкеке, а также для продолжения обучения в Германии.

В процессе обучения на русском, немецком и английском языках студенты:

получают навыки применения современных программных средств для решения задач доказательной медицины и статистического анализа биомедицинских данных;

изучают методы разработки программного обеспечения медицинских приборокомпьютерных систем и их долгосрочного обслуживания;

изучают методы автоматизации клинических исследований — визуализация и передача данных (телемедицина);

получают навыки информатизации управления в системе здравоохранения.

В распоряжении студентов в институте есть оборудованная лаборатория, оснащенная современными диагностическими приборами и необходимыми наглядными пособиями, где студенты могут проводить самостоятельные исследования.

По окончании института наши выпускники, имея базовые знания в области применения современных программных средств в медицинских приборокомпьютерных системах, информатизации системы здравоохранения и хорошую языковую подготовку, могут работать в широком спектре национальных и международных организаций системы здравоохранения.

Добро пожаловать в INAI.kg!

Для абитуриентов открыта онлайн-регистрация, которую можно пройти по ссылке.

Кыргызская Республика, 720020, город Бишкек, улица Малдыбаева, 34б.

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