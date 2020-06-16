В институте INAI.kg главной отличительной чертой учебного процесса является полное погружение в практическую, прикладную часть IT-мира. Студенты института уже с первого курса обучения участвуют в различных IT-семинарах, тренингах, хакатонах.
Что такое хакатон? Термин hackathon произошел от слов hacker и marathon и обозначает собрание разработчиков, на котором они программируют. И хотя в слове есть отсылка к хакерам, на самом деле это мероприятие для обычных программистов, которые в течение нескольких часов или дней разрабатывают с нуля интересный продукт. Термин появился и применяется в IT-сфере еще с 1999 года, но популярными хакатоны стали относительно недавно.
В 48-часовом онлайн-хакатоне, запущенном ПРООН в Кыргызстане совместно с ЮНИСЕФ для поддержки женщин, детей и уязвимой молодежи во время карантина, участвовало 28 команд. Две команды представляли институт INAI.kg.
Первая команда KeySi (студенты первого курса Екатерина Шин — Front-end, UI/UX design и Сара Ниязахунова — Full-stack) разработала приложение «Карта Желаний».
Приложение представляет полноценную социальную сеть взаимопомощи. Участники с помощью набора стикеров сообщают о том, где и какая требуется помощь. Каждому стикеру присваивается свое значение (продукты — необходимость в продуктах питания, стикер help — срочно нужна помощь и так далее). Человек, нуждающийся в помощи, оставляет на карте метку — соответствующий стикер и развернутый комментарий. Другие участники сети, находящиеся в радиусе 1 километра, получают уведомление и могут оказать помощь.
Вторая команда Jarkyn Jasha (студенты третьего курса):
- Жамиля Мажитова — Front-end, UI/UX design;
- Абдулло Каримов — Full-stack;
- Кыдырбек уулу Бакай — Full-stack;
- Бекболот Нурманбетов — Full-stack;
- Атай Исаев — Full-stack.
Студенты разработали web-сервис, а также Telegram-бот. В IT-продуктах разработчики постарались разместить полную информацию для жертв насилия и жестокого обращения: список кризисных центров, номера службы спасения и горячих линий. Также в сервисах есть информация для предостережения пользователей и возможного предотвращения случаев насилия — данные статистики, опросники.
INAI.kg: здесь ты отточишь навыки программирования в реальных IT-проектах.
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