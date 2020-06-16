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Институт INAI.kg: секрет успеха — полное погружение в IT

В институте INAI.kg главной отличительной чертой учебного процесса является полное погружение в практическую, прикладную часть IT-мира. Студенты института уже с первого курса обучения участвуют в различных IT-семинарах, тренингах, хакатонах.

Что такое хакатон? Термин hackathon произошел от слов hacker и marathon и обозначает собрание разработчиков, на котором они программируют. И хотя в слове есть отсылка к хакерам, на самом деле это мероприятие для обычных программистов, которые в течение нескольких часов или дней разрабатывают с нуля интересный продукт. Термин появился и применяется в IT-сфере еще с 1999 года, но популярными хакатоны стали относительно недавно.

В 48-часовом онлайн-хакатоне, запущенном ПРООН в Кыргызстане совместно с ЮНИСЕФ для поддержки женщин, детей и уязвимой молодежи во время карантина, участвовало 28 команд. Две команды представляли институт INAI.kg.

Первая команда KeySi (студенты первого курса Екатерина Шин — Front-end, UI/UX design и Сара Ниязахунова  — Full-stack) разработала приложение «Карта Желаний».

Приложение представляет полноценную социальную сеть взаимопомощи. Участники с помощью набора стикеров сообщают о том, где и какая требуется помощь. Каждому стикеру присваивается свое значение (продукты — необходимость в продуктах питания, стикер help — срочно нужна помощь и так далее). Человек, нуждающийся в помощи, оставляет на карте метку — соответствующий стикер и развернутый комментарий.  Другие участники сети, находящиеся в радиусе 1 километра, получают уведомление и могут оказать помощь.

INAI.kg
Фото INAI.kg. Команда Jarkyn Jasha

Вторая команда Jarkyn Jasha (студенты третьего курса):

  • Жамиля Мажитова — Front-end, UI/UX design;
  • Абдулло Каримов — Full-stack;
  • Кыдырбек уулу Бакай  — Full-stack;
  • Бекболот Нурманбетов — Full-stack;
  • Атай Исаев — Full-stack. 

Студенты разработали web-сервис, а также Telegram-бот. В IT-продуктах разработчики постарались разместить полную информацию для жертв насилия и жестокого обращения: список кризисных центров, номера службы спасения и горячих линий. Также в сервисах есть информация для предостережения пользователей и возможного предотвращения случаев насилия  — данные статистики, опросники.

 

INAI.kg: здесь ты отточишь навыки программирования в реальных IT-проектах.

Добро пожаловать в INAI.kg!

Для абитуриентов открыта онлайн-регистрация, на которую можно пройти по ссылке.

Кыргызская Республика, 720020, город Бишкек, улица Малдыбаева, 34б.
+996 312 54 92 38;
+996 500 54 92 38;
+996 999 54 92 38;
www.inai.kg; Facebook; Instagram;

E-mail: info@inai.kg.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/156178/
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