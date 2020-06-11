Что такое IT в твоем представлении? Думаешь, всего лишь это?

Да, но это далеко не все! Это мультиинструмент, с помощью которого ты сможешь открыть для себя целый мир.

Как же освоить этот инструмент в совершенстве?

Поступай в Кыргызско-Германский институт прикладной информатики INAI.kg!

Здесь ты отточишь навыки в реальных отечественных и зарубежных проектах, сможешь активно участвовать в региональных и международных студенческих олимпиадах, конференциях, форумах, тренингах и семинарах, проводимых институтом в рамках международного сотрудничества. В арсенале окажется два иностранных языка – английский и немецкий, а вместе с дипломом – портфолио, которое ты нарабатываешь во время обучения.

У тебя будет возможность обучаться целый учебный год в партнерском вузе Германии, а именно в Западно-Саксонском университете прикладных наук (WHZ), город Цвиккау.

Так, недавно был объявлен конкурс по стипендиальной программе на годичное обучение в Германии. Условия участия в конкурсе: отличная учеба, выполнение задания по программированию, а также содержательное мотивационное письмо на немецком языке, с описанием личных целей на учебный год в Германии.

По итогам конкурса шесть студентов бакалавриата, окончившие 3-й курс, – Бекболот Нурманбетов, Бакыт Эшалиев, Атай Исаев, Бекжан Сатаров, Атайбек Исаков, Алыбек Дандаев, а также один магистрант первого года обучения – Дастан Намазов прошли отбор конкурса, и теперь имеют возможность провести один год обучения в университете Германии.

Теперь ты в курсе! Пришло время раскрыть свой потенциал! Добро пожаловать в INAI.kg !

Для абитуриентов открыта онлайн-регистрация, которую можно пройти по ссылке.

Кыргызская Республика, 720020, город Бишкек, улица Малдыбаева, 34б.

Телефоны: +996 312 54 92 38, +996 500 54 92 38, +996 999 54 92 38.

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