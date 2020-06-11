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Бизнес

Юридические лица могут платить за газ через платежные терминалы

Теперь юридические лица могут оплатить за газ через платежные системы. В терминалах платежной системы Pay 24, установленных по всей территории Кыргызской Республики, появился новый функционал — прием платежей от юридических лиц за потребление природного газа. Процедура зачисления денежных средств занимает не более 5 минут.

Как это сделать через платежный терминал Pay 24? (пошаговая инструкция)

Арзымат Алдаяров, советник генерального директора — коммерческий директор ОсОО «Газпром Кыргызстан»: «Ранее нашим абонентам — юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям приходилось приезжать в офисы для оплаты по выставленным квитанциям. Учитывая сложившуюся ситуацию в связи с распространением коронавирусной инфекции и введенными мерами, мы для удобства юридических лиц реализовали возможность оплаты через платежные терминалы Pay 24. Они доступны во многих продуктовых магазинах и торговых центрах страны. Мы планируем и дальше развивать сеть партнерских платежных систем».
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/155666/
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