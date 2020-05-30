Студенческая жизнь в INAI.kg

Обучение в INAI.kg проходит не только в аудиториях института, но и за их пределами. Отличительной чертой нашего института от других вузов является множество возможностей для развития профессиональных навыков и научного потенциала среди студентов — это активное участие в региональных и международных студенческих олимпиадах, конференциях, форумах, тренингах и семинарах, проводимых институтом в рамках международного сотрудничества.

Ознакомившись с информацией, представленной здесь, вы узнаете, чем занимаются наши студенты в INAI.kg.

Студенты первого курса INAI.KG Нурланбек уулу Саддамбек и Жолматов Данияр подготовили школьников Кадамджайского лицея по математике и программированию к республиканской олимпиаде в рамках ежегодной профориентационной работы, проводимой институтом.

По инициативе Soros Foundation Kyrgyzstan был разработан новый учебник по информатике для школ Кыргызской Республики. Наша магистрантка Айдай Сабырова приняла активное участие в разработке раздела по робототехнике — учебник содержит яркие иллюстрации, сложные термины описаны доступными словами.



На ежегодном Родосском форуме (Греция) в 2019 году среди молодых участников из 37 стран наш первокурсник Акылбек уулу Мадумар занял первое место в конкурсе на тему «Моя страна, наш мир в 2030».

На организованном американским посольством в КР хакатоне HACK наши ребята заняли первое место за разработанную интерактивную книгу о событиях 1916 года.

В командном соревновании The International Collegiate Programming Contest (ICPC) наша команда Kyrgyz-German I Appl Info, в составе которой Нурланбек уулу Саддамбек, Азизбек уулу Адахан, Исаев Баэл, приняла участие на олимпиаде ICMP (чемпионат Кыргызстана) и прошла на следующий этап.

Мы гордимся нашими кадрами и желаем дальнейших высот и успехов в профессиональной деятельности!

Об этих и многих других интересных мероприятиях студенческой жизни можете узнать и стать их активными участниками, поступив в Кыргызско-Германский институт прикладной информатики INAI.kg.

Добро пожаловать в INAI.kg!

Для абитуриентов открыта онлайн-регистрация, которую можно пройти по ссылке.

Кыргызская Республика, 720020, город Бишкек, улица Малдыбаева, 34б.

+996 312 54 92 38;

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