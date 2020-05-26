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Бизнес

Информатика — основа вашей профессиональной карьеры

Востребованная профессия, возможность продолжить образование в Германии и получить диплом европейского вуза — реально, если вы поступите в Кыргызско-Германский институт прикладной информатики INAI.kg.

КГИПИ — институт, обучающий по европейским стандартам образовательных программ в области информатики.

Учебная программа института ориентирована исключительно на IT-дисциплины — в одном семестре не более 5-6 предметов.

Программа обучения с упором на практику предоставляет студентам возможность прохождения длительных стажировок в IT-компаниях и легко адаптироваться к будущей профессиональной деятельности.

Сотрудничество INAI.kg с Западно-Саксонским университетом прикладных наук города Цвиккау (WHZ) дает реальные возможности студентам с хорошими академическими показателями на конкурсной основе продолжить обучение в WHZ (Германия).

Для абитуриентов нашего института предусмотрены стипендиальные программы по линии проекта DAAD на бесплатное обучение на конкурсной основе. Стипендия в размере 80 тысяч сомов покрывает годичное обучение в вузе.

Студенты с хорошими результатами успеваемости в конце каждого учебного года также имеют возможность получить стипендию на оплату обучения.

Для желающих возможно продолжить обучение в Западно-Саксонском университете прикладных наук (Цвиккау) после третьего курса, студентам с высокой академической успеваемостью по результатам отбора предоставляется стипендия DAAD на годичное обучение.

Стипендия покрывает: проживание и питание в размере €750 (ежемесячно), дорожно-транспортные расходы в размере €450. Обучение бесплатное.

Информатика — основа для профессиональной карьеры в области информационных технологий, инструмент для эффективного управления бизнесом, интеллектуальный «стартовый капитал» для организации собственного бизнеса, средство формирования гармоничной личности.

Открыта онлайн-регистрация абитуриентов, которую можете пройти по ссылке.

Подробную информацию о нашем институте можете найти на сайте INAI.kg.

Кыргызская Республика, 720020, город Бишкек, улица Малдыбаева, 34б.
+996 312 54 92 38;
+996 500 54 92 38;
+996 999 54 92 38;
www.inai.kgFacebookInstagram;

E-mail: info@inai.kg.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/153817/
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