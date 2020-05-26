Востребованная профессия, возможность продолжить образование в Германии и получить диплом европейского вуза — реально, если вы поступите в Кыргызско-Германский институт прикладной информатики INAI.kg.
КГИПИ — институт, обучающий по европейским стандартам образовательных программ в области информатики.
Учебная программа института ориентирована исключительно на IT-дисциплины — в одном семестре не более 5-6 предметов.
Программа обучения с упором на практику предоставляет студентам возможность прохождения длительных стажировок в IT-компаниях и легко адаптироваться к будущей профессиональной деятельности.
Сотрудничество INAI.kg с Западно-Саксонским университетом прикладных наук города Цвиккау (WHZ) дает реальные возможности студентам с хорошими академическими показателями на конкурсной основе продолжить обучение в WHZ (Германия).
Студенты с хорошими результатами успеваемости в конце каждого учебного года также имеют возможность получить стипендию на оплату обучения.
Для желающих возможно продолжить обучение в Западно-Саксонском университете прикладных наук (Цвиккау) после третьего курса, студентам с высокой академической успеваемостью по результатам отбора предоставляется стипендия DAAD на годичное обучение.
Стипендия покрывает: проживание и питание в размере €750 (ежемесячно), дорожно-транспортные расходы в размере €450. Обучение бесплатное.
Информатика — основа для профессиональной карьеры в области информационных технологий, инструмент для эффективного управления бизнесом, интеллектуальный «стартовый капитал» для организации собственного бизнеса, средство формирования гармоничной личности.
Открыта онлайн-регистрация абитуриентов, которую можете пройти по ссылке.
Подробную информацию о нашем институте можете найти на сайте INAI.kg.
Кыргызская Республика, 720020, город Бишкек, улица Малдыбаева, 34б.
+996 312 54 92 38;
+996 500 54 92 38;
+996 999 54 92 38;
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E-mail: info@inai.kg.