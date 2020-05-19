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Бизнес

Дни открытых дверей в Кыргызско-Германском институте прикладной информатики

Кыргызско-Германский институт прикладной информатики проводит дни открытых дверей в онлайн-формате.

Дни открытых дверей предоставляют уникальную возможность абитуриентам и их родителям не выходя из дома встретиться и пообщаться с преподавателями INAI.kg.

Для наших абитуриентов мы представим презентацию института, где подробно расскажем об истории становления, уникальности учебных программ и преимуществах нашего вуза.

Вы узнаете о наших стипендиальных программах и возможности продолжения обучения в Западно-Саксонском университете прикладных наук Цвиккау (Германия).

Кроме того, вы получите информацию о перспективах дальнейшего трудоустройства после окончания нашего института.

Ответим на все интересующие вас вопросы.

Даты проведения: 30 апреля, 14 мая, 28 мая 2020 года в 15.00.

Место проведения: онлайн-платформа (нажмите на ссылку, введите имя и нажмите кнопку «Присоединиться»).

Наш институт проводит онлайн-регистрацию абитуриентов, которую можете пройти по ссылке.

Добро пожаловать! Будем рады встрече с вами!

Кыргызская Республика, 720020, г. Бишкек, ул. Малдыбаева, 34б
+996 312 54 92 38
+996 500 54 92 38
+996 999 54 92 38
www.inai.kg; Facebook; Instagram

E-mail: info@inai.kg

 
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/153242/
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