Дни открытых дверей в Кыргызско-Германском институте прикладной информатики

Кыргызско-Германский институт прикладной информатики проводит дни открытых дверей в онлайн-формате.
Дни открытых дверей предоставляют уникальную возможность абитуриентам и их родителям не выходя из дома встретиться и пообщаться с преподавателями INAI.kg.
Для наших абитуриентов мы представим презентацию института, где подробно расскажем об истории становления, уникальности учебных программ и преимуществах нашего вуза.
Вы узнаете о наших стипендиальных программах и возможности продолжения обучения в Западно-Саксонском университете прикладных наук Цвиккау (Германия).
Кроме того, вы получите информацию о перспективах дальнейшего трудоустройства после окончания нашего института.
Ответим на все интересующие вас вопросы.
Даты проведения: 30 апреля, 14 мая, 28 мая 2020 года в 15.00.
Место проведения: онлайн-платформа (нажмите на ссылку, введите имя и нажмите кнопку «Присоединиться»).
Наш институт проводит онлайн-регистрацию абитуриентов, которую можете пройти по ссылке.
Добро пожаловать! Будем рады встрече с вами!
Кыргызская Республика, 720020, г. Бишкек, ул. Малдыбаева, 34б
+996 312 54 92 38
+996 500 54 92 38
+996 999 54 92 38
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