Люди помогают людям. Компания Santo оказала помощь врачам на юге и в Бишкеке

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Читайте по теме Люди помогают людям. Santo запустила челлендж для помощи группам риска

Компания Santo продолжает оказывать помощь врачам и фармацевтам Кыргызстана. На этот раз компания предоставила гуманитарные наборы с СИЗ для врачей в очаги заражения: Бишкек, Джалал-Абад, Баткен, Ош и Сузакский район.«На текущий момент известно о множестве стран, в которых медики так или иначе пострадали от COVID-19. В Кыргызстане на сегодня число зараженных медицинских работников составляет 83 человека. Так не должно быть, мы не можем оставаться в стороне. Никто не должен оставаться в стороне! Первая волна помощи охватила 1 тысячу 250 врачей и фармацевтов. Им были вручены специальные пакеты с антисептиками и средствами индивидуальной защиты. Сейчас идет подготовка второй волны, в ходе которой врачам передадут 1 тысячу 200 защитных костюмов, на сегодня передано уже 150 костюмов»,пояснили в компании.«Костюмы высокого качества уже закуплены, готовим маршрутные листы, решаем организационные вопросы. На следующей неделе передадим врачам костюмы»,резюмировали представители.

Напомним, что ранее компания Santo уже направляла свои силы на борьбу с распространением коронавируса в Кыргызстане – с 1 апреля организована транспортировка врачей Бишкека на работу и домой, сегодня ее продлили до 30 апреля, теперь врачам помогают на передовой с необходимым. И вправду – люди помогают людям.