Люди помогают людям. Компания Santo оказала помощь врачам на юге и в Бишкеке

Компания Santo продолжает оказывать помощь врачам и фармацевтам Кыргызстана. На этот раз компания предоставила гуманитарные наборы с СИЗ для врачей в очаги заражения: Бишкек, Джалал-Абад, Баткен, Ош и Сузакский район.
«На текущий момент известно о множестве стран, в которых медики так или иначе пострадали от COVID-19. В Кыргызстане на сегодня число зараженных медицинских работников составляет 83 человека. Так не должно быть, мы не можем оставаться в стороне. Никто не должен оставаться в стороне! Первая волна помощи охватила 1 тысячу 250 врачей и фармацевтов. Им были вручены специальные пакеты с антисептиками и средствами индивидуальной защиты. Сейчас идет подготовка второй волны, в ходе которой врачам передадут 1 тысячу 200 защитных костюмов, на сегодня передано уже 150 костюмов», — пояснили в компании.
«Костюмы высокого качества уже закуплены, готовим маршрутные листы, решаем организационные вопросы. На следующей неделе передадим врачам костюмы», — резюмировали представители.
«На текущий момент известно о множестве стран, в которых медики так или иначе пострадали от COVID-19. В Кыргызстане на сегодня число зараженных медицинских работников составляет 83 человека. Так не должно быть, мы не можем оставаться в стороне. Никто не должен оставаться в стороне! Первая волна помощи охватила 1 тысячу 250 врачей и фармацевтов. Им были вручены специальные пакеты с антисептиками и средствами индивидуальной защиты. Сейчас идет подготовка второй волны, в ходе которой врачам передадут 1 тысячу 200 защитных костюмов, на сегодня передано уже 150 костюмов», — пояснили в компании.
«Костюмы высокого качества уже закуплены, готовим маршрутные листы, решаем организационные вопросы. На следующей неделе передадим врачам костюмы», — резюмировали представители.
Напомним, что ранее компания Santo уже направляла свои силы на борьбу с распространением коронавируса в Кыргызстане – с 1 апреля организована транспортировка врачей Бишкека на работу и домой, сегодня ее продлили до 30 апреля, теперь врачам помогают на передовой с необходимым. И вправду – люди помогают людям.