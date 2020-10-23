Когда нужно сбивать высокую температуру у детей?

В большинстве случаев на заболевания ребенок реагирует повышением температуры тела. Нужно помнить о том, что высокая температура у детей при инфекции – это защитный механизм. В ответ на попадание вируса или бактерии в кровь, клетки организма ребенка начинают вырабатывать пирогены (вещества, вызывающие повышение температуры тела, лихорадку). Они стимулируют определенные отделы нервной системы, ответственные за терморегуляцию.

В это время в мышечные ткани поступает сигнал для активной работы. Это позволяет организму ребенка производить большее количество тепла. Поэтому малыша знобит. Когда температура достигает оптимального, по мнению нашей нервной системы, уровня, организм дает команду расширить сосуды. Кожа ребенка краснеет, дрожь прекращается, начинается потоотделение. Происходит это примерно при 38,5 – 39°С. Почему именно при таких цифрах?

Во-первых, при такой температуре вырабатывается медиаторы воспаления —вещества, которые в нашем организме ведут борьбу с инфекцией. Во-вторых, высокая температура препятствует размножению бактерий. Выходит, что высокая температура – это совсем не страшно, а очень даже полезно во время инфекции. Если ребенок хорошо переносит повышенную температуру – можно не торопиться ее сбивать, а дать иммунной системе побороться с болезнью.

Когда нужно «сбивать» высокую температуру у ребенка? Если ребенок плохо себя чувствует и температура выше 38,5°С, необходимо ее сбивать. А если малыши плохо переносят температуру 37,5°С или имеются хронические заболевания, или малыш до трех месяцев, нужно принимать меры или обратиться к врачу.

В качестве жаропонижающих препаратов чаще применяют суспензии ибупрофена (Ибуфен® для детей), который характеризуется хорошей переносимостью у детей и обеспечивает:

быстрое (через 15 минут после применения) снижение температуры тела при жаре;

длительный (до 8 часов) жаропонижающий эффект;

снижение температуры тела при высокой температуре на более продолжительный период;

быстрое анальгезирующее действие.

Имеются противопоказания. Перед применением требуется консультация специалиста.

KG 3.3.534.06552.-2019.