В чем важность витамина Д и где его брать осенью и зимой?

Основным источником витамина Д является солнце, но осенью и зимой оно радует нас не слишком часто. Без солнца возникает критический дефицит этого витамина. Его недостаток может привести к серьезным последствиям, например рахиту у детей, а у взрослых признаки дефицита витамина Д могут проявляться в общем ухудшении состояния здоровья, а именно — постоянном кашле и простуде, усталости, сезонном аффективном расстройстве, ухудшении состояния костей и зубов и плохом настроении.

Как осенью и зимой восполнить недостаток витамина Д в организме? Как запасаться этим витамином, если впереди предстоят зимние месяцы без солнца?

Витамин Д можно восполнять сбалансированной диетой (особенно продуктами животного происхождения) и препаратами витамина Д, так как для восполнения витамина только продуктов чаще всего недостаточно, потому что его содержание в большинстве продуктов крайне мало. Самое большое содержание витамина Д в морепродуктах: тунец, лосось, сельдь, сардина. Говяжая печень, яичный желток и шампиньоны содержат среднее количество витамина Д3. Молочными продуктами восполнить витамин Д труднее, так как содержание витамина Д3 в одном стакане молока всего 125 МЕ. А ежедневное количество витамина Д, в котором мы нуждаемся, для взрослого человека 1000 МЕ, а для детей 500 МЕ.

Конечно, сбалансированное и разнообразное питание играет важную роль для восполнения витамина Д. Но если не получается придерживаться сбалансированного и разнообразного питания, то в таких случаях рекомендуется применять, особенно осенью и зимой, препараты витамина Д, например «Аквадетрим». «Аквадетрим» это водный раствор, который всасывается лучше благодаря мицеллярной форме, то есть поступает в организм уже в готовой для усвоения форме.

Помните: витамин Д, как и любой другой микроэлемент, нужен нашему организму, но в разумных пределах. Соблюдайте дозировку и обязательно советуйтесь с врачом.

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