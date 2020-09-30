Важность витамина Д и его роль для организма

Что такое витамин Д? Что мы о нем знаем? В современном обывательском представлении это вещество, которое нужно детям, чтобы не было рахита — тяжелого нарушения кальциево-фосфорного обмена. Только ли эту, действительно важную, роль выполняет солнечный витамин?

На самом деле витамин Д участвует в самых важных процессах в организме:

регулирует уровень кальция, а именно рост и развитие костей. При дефиците развиваются рахит, остеопороз, остеомаляция;

регулирует клеточный цикл, то есть чтобы клетка выросла, развилась и вовремя умерла. При дефиците повышаются риски многих видов злокачественных онкологических заболеваний, особенно рака простаты, молочной железы, толстого кишечника и прямой кишки, а также лейкемии;

влияет на иммунную систему, а именно на работу иммунных клеток и иммунный ответ. Нехватка приводит к частым инфекционным заболеваниям, вплоть до туберкулеза, а также к аутоиммунным нарушениям;

участвует в синтезе инсулина. Недостаток витамина Д приводит к нарушению секреции инсулина, толерантности к глюкозе и сахарному диабету;

регулирует работу сердечно-сосудистой системы. Если витамина не хватает, то увеличиваются риски сердечных заболеваний, инфаркта миокарда в частности;

контролирует мышечную систему. Дефицит приводит к различным миопатиям;

влияет на работу головного мозга. При недостатке витамина в период внутриутробного развития высок риск нарушений поведения в уже взрослом возрасте, а у взрослых людей повышается риск болезни Паркинсона и умственной деградации;

участвует в регенерации (заживлении ран, регуляции процессов воспаления).

Чтобы восполнить и поддерживать уровень витамина Д, существуют несколько способов:

Витамин образуется в коже под воздействием солнечных лучей УФ-В-спектра. Потребление продуктов питания, богатых витамином Д (жирной морской рыбы, печени трески, морепродуктов, яиц, творога и сливочного масла, курицы и говядины). Дополнительный прием лекарств, содержащих витамин Д. Из существующих форм витамина Д3 более эффективным является водный раствор витамина Д3. Так как водный раствор — это готовая форма для усвоения витамина Д3 в мицеллярной форме, который на пятый день после приема оказывает свой эффект. Одним из таких препаратов витамина Д3 является аквадетрим, который подходит для всей семьи, для самых маленьких детей и взрослых.

Поэтому помните: витамин Д, как и любой другой микроэлемент, нужен нашему организму, но в разумных пределах. Соблюдайте дозировку и обязательно советуйтесь с врачом.

KG 3.3.290.04891-2017.