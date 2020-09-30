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Важность витамина Д и его роль для организма

Что такое витамин Д? Что мы о нем знаем? В современном обывательском представлении это вещество, которое нужно детям, чтобы не было рахита — тяжелого нарушения кальциево-фосфорного обмена. Только ли эту, действительно важную, роль выполняет солнечный витамин?

На самом деле витамин Д участвует в самых важных процессах в организме:

  • регулирует уровень кальция, а именно рост и развитие костей. При дефиците развиваются рахит, остеопороз, остеомаляция;
  • регулирует клеточный цикл, то есть чтобы клетка выросла, развилась и вовремя умерла. При дефиците повышаются риски многих видов злокачественных онкологических заболеваний, особенно рака простаты, молочной железы, толстого кишечника и прямой кишки, а также лейкемии;
  • влияет на иммунную систему, а именно на работу иммунных клеток и иммунный ответ. Нехватка приводит к частым инфекционным заболеваниям, вплоть до туберкулеза, а также к аутоиммунным нарушениям;
  • участвует в синтезе инсулина. Недостаток витамина Д приводит к нарушению секреции инсулина, толерантности к глюкозе и сахарному диабету;
  • регулирует работу сердечно-сосудистой системы. Если витамина не хватает, то увеличиваются риски сердечных заболеваний, инфаркта миокарда в частности;
  • контролирует мышечную систему. Дефицит приводит к различным миопатиям;
  • влияет на работу головного мозга. При недостатке витамина в период внутриутробного развития высок риск нарушений поведения в уже взрослом возрасте, а у взрослых людей повышается риск болезни Паркинсона и умственной деградации;
  • участвует в регенерации (заживлении ран, регуляции процессов воспаления).

Чтобы восполнить и поддерживать уровень витамина Д, существуют несколько способов:

  1. Витамин образуется в коже под воздействием солнечных лучей УФ-В-спектра.
  2. Потребление продуктов питания, богатых витамином Д (жирной морской рыбы, печени трески, морепродуктов, яиц, творога и сливочного масла, курицы и говядины).
  3. Дополнительный прием лекарств, содержащих витамин Д. Из существующих форм витамина Д3 более эффективным является водный раствор витамина Д3. Так как водный раствор — это готовая форма для усвоения витамина Д3 в мицеллярной форме, который на пятый день после приема оказывает свой эффект. Одним из таких препаратов витамина Д3 является аквадетрим, который подходит для всей семьи, для самых маленьких детей и взрослых.

Поэтому помните: витамин Д, как и любой другой микроэлемент, нужен нашему организму, но в разумных пределах. Соблюдайте дозировку и обязательно советуйтесь с врачом.

KG 3.3.290.04891-2017.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/166941/
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