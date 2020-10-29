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Как устранить болезненные младенческие колики?

Боли в животе, или младенческие колики, — одна из самых распространенных проблем со здоровьем грудных детей: она возникает у 75-95 процентов малышей первых месяцев жизни. При этом в 90-95 процентах случаев колики у новорожденного не связаны с каким-либо заболеванием. Несмотря на это, они ухудшают состояние ребенка. Поэтому родителям важно понимать причину происходящего и знать, как помочь малышу.

Когда появляются колики? Кишечные колики у младенцев чаще всего возникают к концу второй — началу третьей недели жизни. Обычно они длятся в течение первых трех месяцев.

Младенческие колики отвечают трем основным признакам, которые врачи иногда называют «правилом трех троек»:

  1. Приступ раздраженности, возбуждения или плача, который наблюдается у здорового ребенка после трех недель жизни.
  2. Приступы продолжаются не менее трех часов в день, как правило, ближе к вечеру.
  3. Приступы повторяются не реже, чем три раза в неделю и на протяжении трех недель подряд.

Приступ колик у новорожденных нередко возникает во время или вскоре после кормления. Часто малыш начинает плакать вечером. Плач сопровождается громким, пронзительным криком. Часто ему предшествуют типичные движения и мимика: ребенок морщится, поджимает ножки к животу, кривит ротик, кряхтит, а затем разражается звонким плачем. У малыша краснеет лицо, иногда бледнеет носогубной треугольник. Животик при этом вздут, напряжен, ноги подтянуты к животу, руки прижаты к туловищу. Из-за сильной боли в животе нарушается сон ребенка — он спит меньше и более чутко.

Конечно, во время болезненных колик необходимо и проведение таких мер:

  • ношение ребенка на руках;
  • прикладывание тепла на живот малыша, например теплой свежевыглаженной пеленки;
  • легкий массаж живота может быть полезен для малышей, страдающих кишечными коликами;
  • ношение малыша вертикально после еды;
  • соблюдение рациона кормящей матери.

Также целесообразно для быстрого облегчения применение препарата на основе симетикона, который быстро выводит газы из кишечника, снимая приступ болезненных колик. К такому препарату относится «Боботик» в форме капель, который не содержит сахара и красителей и удобен в применении. «Боботик», чтобы не болел животик!

И не забывайте, пожалуйста, что для начала необходима консультация педиатра.

 

Лицензия Kg. 3.3.163.07770-2020.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/171295/
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