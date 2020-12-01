C наступлением холодов детский организм больше всего подвергается риску заболеть.

Когда на деревьях опадают листья, небо становится серым, а солнце, кажется, исчезает навсегда, наступает зима — пора простуд. Маленьким детям свойственно болеть чаще, чем взрослым. Особенно тем, кто много времени проводит среди других детей. Это связано с тем, что иммунитет у детей еще не окреп.

Родителей часто волнует вопрос: как отличить грипп от простуды, чтобы вовремя принять меры?



При ОРВИ — у ребенка сразу появляется насморк, заложенность носа, першение в горле, кашель, повышается температура. Грипп — начинается внезапно. Симптомы гриппа у ребенка: повышенная температура тела до 39-40 градусов, головная боль, интоксикация, отказ от еды, вялость. Кашель и насморк при гриппе присоединятся позже.

Cимптомы температуры могут быть ярко выраженными или скрытыми. Чем младше ребенок, тем они менее заметны. Во время температуры младенец беспокойный, раздраженный, много плачет или, наоборот, тихий по сравнению со своим обычным состоянием, сонливый. Дети старшего возраста жалуются на головную боль, бессонницу, сонливость, а также на холод или жару в помещении, где другие чувствуют себя хорошо.





Чем сбить температуру у ребенка? Попробуйте снизить температуру физическими методами: снимите лишнюю одежду, проветрите комнату (оптимальная температура 18-20° С), увлажните воздух, отпаивайте малыша большим количеством теплой воды. Если у ребенка на фоне лихорадки, независимо от ее уровня, отмечается ухудшение состояния, имеются озноб, боль в мышцах, плохое самочувствие, бледные и сухие кожные покровы, холодные конечности («бледный вариант лихорадки»), жаропонижающая терапия должна быть назначена незамедлительно.Чем сбить температуру у ребенка? Попробуйте снизить температуру физическими методами: снимите лишнюю одежду, проветрите комнату (оптимальная температура 18-20° С), увлажните воздух, отпаивайте малыша большим количеством теплой воды.

Если высокая температура держится долго и не спадает, на помощь родителям приходят жаропонижающие препараты.

ПОЧЕМУ ИБУФЕН?

ИБУФЕН оказывает выраженное и быстрое жаропонижающее, обезболивающее и противовоспалительное действие.

1. Быстрое действие. ИБУФЕН поможет быстро снять жар и боль. Ваш ребенок может почувствовать облегчение уже через 30 минут.

2. Длительный эффект. ИБУФЕН избавляет от жара и боли до восьми часов. Он действует всю ночь, помогая ребенку спокойно спать без лихорадки.

3. Безопасно для детей. ИБУФЕН разработан специально для детей. Не содержат сахара и красителей, что снижает риск развития аллергической реакции.

Препараты линейки ИБУФЕН помогут быстро и надолго устранить жар и боль, включая лихорадку при ОРВИ, гриппе. В отличие от многих других препаратов вскрытую упаковку Ибуфена можно использовать длительно — в течение 6 месяцев.

Своевременная и адекватная терапия с помощью препарата ИБУФЕН приносит облегчение больному ребенку, улучшает его самочувствие и способствует его более быстрому выздоровлению.