Вот и родился ваш малыш, вы выписались из роддома. Ребенок связан с вами незримыми узами и нуждается в частом кормлении, спокойном сне и вашем внимании.

В этот период вам важно сделать акцент на две вещи:

Научиться правильно кормить грудью. Научиться понимать «язык» своего малыша.

Если малыш здоров и накормлен, но вдруг без причины непрерывно плачет на протяжении нескольких часов, это, скорее всего, связано с кишечными коликами. Эта проблема мучает более 90 процентов новорожденных.

Колики — это физиологическое состояние для младенца первых месяцев жизни, так как он адаптируется к питанию, и его кишечник испытывает хоть и адекватную, но все же нагрузку. Колики начинаются обычно на второй-третьей неделе жизни с усилением на втором месяце жизни и заканчиваются в возрасте трех, четырех, шести месяцев. У 50 процентов детей колики проходят к концу третьего месяца жизни, примерно у 90 процентов — к концу четвертого месяца жизни.

Напряженный животик можно смягчить народными средствами:

помогает тепло на животик;

массаж по часовой стрелке.

Чрезвычайно важно правильное прикладывание во время грудного вскармливания или бутылочки со специальной системой против колик при искусственном кормлении.

Детский плач выдержать тяжело, и вы готовы на все, чтобы ребенок перестал плакать.

Чем же малышу помочь?

Все чаще молодые мамы с недоверием, а иногда и с неприязнью относятся к любым медицинским препаратам, назначаемым их малышу. Поэтому они предпочитают «бабушкины» рецепты помощи при коликах — укропную воду, травяные чаи и диеты, которые вызывают изменение состава материнского молока. Большинство народных рецептов проверены веками. Но следует понимать, что все они нацелены на длительное лечение колик, а не на оказание скорой помощи «здесь и сейчас».

Врачи предпочитают лечить такое состояние лекарствами и зачастую назначают ветрогонные препараты на основе симетикона. К ним относится «Боботик».

Препарат «Боботик» обладает рядом преимуществ, которые обеспечили ему устойчивое доверие со стороны родителей. Он производится в Европе по высшим медицинским стандартам уже в течение более 16 лет. Попадая в кишечник, «Боботик» измельчает пузырьки газов внутри кишечника, уменьшая давление на его стенки и снимая острую боль. Важным фактом является то, что «Боботик» в неизмененном виде выводится из организма, не действует системно и не всасывается в желудочно-кишечный тракт малыша. Также препарат не содержит сахара.

«Боботик» выпускается в физиологичной для малыша форме эмульсии, которая равномерно распределяется в кишечнике, не содержит твердых частичек, близка к грудному молоку.

«Боботик» — спокойный сон вашего малыша.

Здоровья и счастливого сна вам и вашему малышу!

И не забывайте, пожалуйста, что для начала необходима консультация педиатра.

Лицензия Kg. 3.3.163.07770-2020.