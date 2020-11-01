Профилактика инфаркта миокарда. Катастрофу можно предотвратить

Инфаркт миокарда — не только самая опасная, но и самая распространенная форма ишемической болезни сердца. Главный симптом инфаркта миокарда — боль, которая чаще бывает загрудинной, также может «отдавать» в шею, в левую руку, под левую лопатку. Следует помнить, что ее проявления могут быть очень разнообразны. От другой сердечной боли, боль при инфаркте отличается тем, что обычные лекарства (валидол, нитроглицерин) оказываются неэффективными и боль носит продолжительный характер (более 20 минут). Как и большинство болезней, «сердечную катастрофу» проще предупредить, чем справиться с ее последствиями. Что же входит в профилактику?

Первичная профилактика основывается на соблюдении принципов «здорового образа жизни».

Основу здорового образа жизни составляют:

1 Правильное рациональное питание — это совсем не строгие ограничения в еде или голодовка. Рациональное питание подразумевает полноценное питание, при котором потребляемые и сжигаемые организмом калории уравновешены.

2 Физические тренировки. Занятия спортом должны носить поступательный характер от простых упражнений к более сложным. Необходимо систематически выполнять тренирующие нагрузки умеренной и средней степени тяжести по 30–40 минут в день или как минимум три раза в неделю, обязательно после консультации врача-кардиолога.

3 Отказ от вредных привычек. Курение значительно усугубляет картину ишемической болезни сердца. Никотин оказывает сосудосуживающее действие, что крайне опасно. Алкогольные напитки оказывают неблагоприятное влияние на ряд органов и систем, особенно при чрезмерном употреблении. Очень часто злоупотребление алкоголем резко увеличивает угрозу развития инфаркта миокарда.

Уже известно, что после первого перенесенного ИМ вероятность повторного (включая смерть) возрастает в 5-7 раз. И для профилактики повторного инфаркта применяют ацетилсалициловую кислоту (АСК), которая разжижает кровь. Современный аспирин выпускается в кишечнорастворимой оболочке, что делает его более безопасным для длительного применения. У нас на рынке он представлен компанией «Польфарма» под названием «Тромбопол».

Выполняйте все рекомендации доктора и берегите сердце. Ведь оно бьется не только для вас!

Перед применением требуется консультация со специалистом.

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