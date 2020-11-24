Поговорим о простуде

Простуда — это общее название для комплекса респираторных заболеваний воспалительного характера. Однако непосредственно переохлаждение их причиной не является. Оно, скорее, создает благоприятные условия для инфицирования организма вирусом или бактерией.

Взрослый человек болеет ОРЗ от одного до трех раз в год. Недуг этот неопасный, однако ощутимо мешает ведению полноценной жизни. Редко кто может позволить себе потратить неделю, а то и больше на простуду.

Простуда — явление неприятное, но относительно безопасное. Однако точно такими же симптомами могут проявляться другие, более серьезные заболевания. Поэтому нужно знать следующее:

Температура при простуде бывает не всегда. Она никогда не превышает 39 градусов и спадает максимум через два дня. В противном случае речь идет уже не об ОРВИ, а о гриппе.

Боль в горле не всегда указывает на простуду. Если она долго не проходит, сопровождается увеличением лимфоузлов и появлением гнойного налета на миндалинах, это указывает на тонзиллит (ангину). Здесь уже требуется антибактериальная терапия.

Кашель при ОРЗ длится не дольше двух недель. Если он продолжается, возможно, в организм попали пневмоцисты, грибки или микоплазмы.

Так что не стоит любое недомогание списывать на простуду. Иначе велик риск не обратить внимание на зарождающийся опасный недуг. В дальнейшем лечить его будет сложнее.

Редко кто при появлении первых симптомов сразу обращается к врачу. Первые два-три дня можно просто отлежаться. Но если по истечении четырех дней самочувствие не начнет улучшаться или ухудшится, без медицинской помощи не обойтись.

Если вы убедились, что у вас ОРВИ, можно воспользоваться такими способами облегчения течения болезни:

больше пить (особенно если есть повышенная температура);

воздержаться от курения;

отдыхать (в идеале — спать) как можно дольше;

комфортно одеваться (кутаться в одеяла можно, только если вам холодно);

проветривать помещение;

увлажнять воздух.

Помощниками послужат и витамины (С, Д).

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Будьте здоровы!

Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.



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