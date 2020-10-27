Что такое гайморит?

Гайморит — это воспаление воздухоносных полостей, расположенных справа и слева позади носа.

Основной причиной возникновения гайморита является инфекция — бактерии или вирусы проникают в гайморову пазуху через полость носа или через кровь и вызывают воспалительный процесс. Организм с ослабленной иммунной системой не в состоянии бороться с такими вирусами.

Факторы, предрасполагающие к возникновению гайморита:

несвоевременное или неправильное лечение обычной простуды, ОРЗ, ринита, что вызывает в качестве осложнения гайморит;

нарушения иммунитета, к которым приводят длительные хронические заболевания, паразитозы, аллергические состояния и другое;

состояния, нарушающие носовое дыхание: искривление носовой перегородки, вазомоторный и гипертрофический ринит (увеличение носовых раковин), у детей — аденоиды, аллергические заболевания носа.

Конечно, все неприятные ощущения и симптомы гайморита, такие как боли в околоносовой области, затруднение дыхания, насморк, повышение температуры тела, недомогание, создают большие неудобства и снижают качество жизни.

Лечение острого гайморита включает в себя усиленную антибиотикотерапию и использование сосудосуживающих средств, в частности на основе ксилометалозина. Одним из таких препаратов является «Галазолин спрей в форме геля», который длительно действует благодаря инновационной форме выпуска спрея в форме геля, так как активное вещество не вытекает из носа и не затекает в горло. Также благоприятное действие на исход лечения оказывает применение физиотерапевтических методов (электрофорез лекарственных средств, лампа соллюкс, УВЧ, микроволновая терапия, ультразвук, ингаляции и другое).

Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.

РУ: KG 1.3.195.06938-2019.