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Сюжет: Ремонт дорог в Бишкеке (166)

Неправильная разметка и тротуар. Мэрия Бишкека исправляет ошибки дорожников

Мэрия Бишкека исправила ошибки дорожников при нанесении разметки на бульваре Эркиндик и укладке тротуара на улице Московской. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе.

Сотрудники МП «Бишкекасфальтсервис» 21 августа укладывали тротуар на улице Московской, где была припаркована бесхозная машина со спущенными колесами. Рабочие вызвали сотрудников ГУОБДД. Возникли проблемы при эвакуации, так как не был установлен владелец. Хозяина нашли лишь на следующий день и забрали в РОВД Свердловского района. Тротуар исправлен.

Еще одну ошибку допустили рабочие при нанесении разметки на бульваре Эркиндик. По информации Управления капитального строительства, после проведения дорожных работ на бульваре план разметки на нем изменили. Вдоль восточной стороны запланированы парковочные места. Однако при нанесении разметки возникла техническая ошибка со стороны подрядчика и разметку выше улицы Киевской начали наносить неправильно.

Специалисты УКС мэрии Бишкека процесс нанесения разметки остановили. Ее нанесут заново за счет подрядчика.
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