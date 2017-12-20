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Агент 024

Ажиотаж. Кыргызстанцы ринулись за бесплатными паспортами

Кыргызстанцы ринулись за бесплатными паспортами. Читатели прислали ИА «24.kg» фотографию сегодняшней очереди в ЗАГСе Ленинского района Бишкека.

Как пояснили ИА «24.kg» в ГРС, такая ситуация наблюдается во всех центрах обслуживания населения по республике.

«Ажиотаж начался с 15 декабря, после того как мы объявили  о завершении акции по бесплатной выдаче биометрических паспортов. Число желающих получить бесплатный документ резко возросло», — пояснили в ГРС.

Бесплатно биометрические ID-карты выдавали с 1 мая. Акция действует до конца 2017 года.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Viber по номеру (0555) 312–024.
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