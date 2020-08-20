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Общество
Сюжет: Выборы — 2020

Выборы-2020. ГРС изменила правила регистрации граждан по месту жительства

Изменены правила регистрации граждан по месту жительства. Об этом сообщает ГРС.

По данным ведомства, в целях оптимизации услуг и предотвращения случаев массовой смены адресов правительством принято решение производить идентификацию граждан на основе графического изображения лица при регистрации по месту постоянного жительства. При этом в случаях, когда в момент регистрации выявится более 10 зарегистрированных граждан в жилом помещении (за исключением близких родственников), предписано направлять информационные извещения в соответствующие органы местного самоуправления, милицию и территориальные избирательные комиссии.

Уточняется, что подобные меры вызваны необходимостью в связи с повышением количества граждан, сменивших регистрационный учет в некоторых городах в преддверии выборов депутатов местных кенешей, которые должны были состояться 12 апреля, но из-за пандемии коронавируса отложены на неопределенный срок.

Документ подписан премьер-министром Кубатбеком Бороновым и вступает в силу по истечении 15 дней со дня официального опубликования.

Таким образом, с вступлением в силу указаной нормы при приеме заявления от гражданина, а также от владельца имущества для регистрации по месту постоянного проживания сотрудники территориального подразделения департамента регистрации населения при ГРС начнут идентифицировать заявителей на основе графического изображения лица с применением технологии Face ID, а сведения о владельце жилого помещения будут подтверждаться в адресном регистре КР.

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«Регистрация граждан по месту постоянного проживания производится в автоматизированной информационной системе «Адресно-справочное бюро», при приеме заявлений от граждан будет осуществляться проверка на соответствие фамилии, имени, отчества, на наличие разыскной/сторожевой карты и на наличие биометрических данных в Едином государственном реестре населения. В случае отсутствия биометрических данных гражданину придется их сдать, а в чипы ID-карты паспортов образца 2017 года при изменении адресов регистрации будут вноситься изменения», — поясняют в ГРС.

В Госслужбе подчеркнули: если с заявлением обращается доверенное лицо от имени заявителя или собственника недвижимого имущества, то его идентификация также осуществляется на основе графического изображения лица.

Отмечается, что при наличии нотариально заверенного согласия идентификация самого заявителя не требуется. «Для регистрации по месту жительства необходимо предоставить паспорта и для военнообязанных (призывников) — военный билет с отметкой о снятии с воинского учета по месту прежнего места жительства и постановкой на учет по новому месту жительства», — сказали в ГРС.

Напомним, в феврале-марте этого года в трех городах из пяти, где планировалось избрать депутатов местных кенешей, случился массовый переезд граждан с периферии. Но сотрудники ГРС, вручившие прибывшим ID-карты с новой пропиской, отделались выговорамиГенпрокуратура так и не довела досудебное производство до финала. Уведомления о подозрении в махинациях с паспортами никто из чиновников тоже не получил.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/162951/
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