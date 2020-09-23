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Власть
Сюжет: Выборы — 2020

Выборы-2020. При наличии биометрики проголосовать дважды на участке невозможно

Массовая регистрация избирателей по форме № 2 уголовно не наказывается. Об этом сообщает ЦИК.

По словам члена избирательной комиссии Гульнары Джурабаевой, исключить из списка 445 тысяч человек, которые поменяли свой избирательный адрес, Центризбирком не уполномочен, так как они сдали биометрические данные и заполнили заявление по всем правилам. «Подвоз избирателей также не наказывается законом», — сказала она и добавила, что, несмотря на это, доверие к итогам выборов может быть подорвано. 

Гульнара Джурабаева отметила: ответственность предусмотрена только в том случае, если члены УИК приняли форму № 2 без обработки биометрических данных, поскольку есть риск, что избиратель проголосует несколько раз на разных участках. 

Проголосовать дважды на одном участке при наличии биометрики невозможно. 

В Кыргызстане 3 миллиона 466 тысяч избирателей.

Напомним, что за махинации со списками предусмотрено наказание в виде исправительных работ до трех лет, штрафа до 260 тысяч сомов или лишения свободы до двух лет. Однако подвоз избирателей и регистрация на другом участке при наличии формы № 2 и биометрических данных законом не караются.
Ссылка: https://24.kg/vlast/166014/
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