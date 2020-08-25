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Общество

В Бишкеке возобновили работу районные центры по сбору биометрических данных

Районные центры по сбору биометрических данных возобновили работу. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Бишкека.

По ее данным, пройти биометрическую регистрацию могут граждане, достигшие 16 лет.

Адреса районных центров:

Первомайский район — на базе муниципального предприятия «Тазалык» на улице Ростовской, 19б, телефон 0705635363.

Свердловский район — школа № 94 в жилом массиве «Дордой» с 9.00 до 18.00, телефон 0505577222.

Октябрьский район — Октябрьский акимиат на улице Байтика Баатыра, 17, с 9.00 до 18.00 (перерыв с 12.00 до 13.00), телефон 0550776644.

Ленинский район — школа № 57, улица Интергельпо, 2, телефон 0705160513.

В мэрии отметили, что при себе необходимо иметь паспорт.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/163240/
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