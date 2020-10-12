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Общество

В Кыргызстане возобновили работу по сбору биометрических данных

С 12 октября в центрах обслуживания населения и отделах записей актов гражданского состояния, паспортизации и регистрации населения возобновлена работа по сбору биометрических данных населения КР. Об этом сообщили в Государственной регистрационной службе.

По ее данным, из-за выборов в Жогорку Кенеш сбор биометрики был приостановлен 20 сентября для составления списков избирателей. Биометрическая регистрация в пунктах сбора осуществляется бесплатно. При себе необходимо иметь паспорт гражданина КР или общегражданский паспорт.

«Биометрические данные можно сдать в любом пункте сбора биометрических данных независимо от прописки или фактического проживания. Напомним, что каждый кыргызстанец обязан пройти биометрическую регистрацию по достижении 16-летнего возраста. Призываем граждан при посещении ЦОН или паспортных отделов соблюдать санитарные нормы и масочный режим», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/168915/
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