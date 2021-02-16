Ассоциация туризма не имеет отношения к заявлению о монополии «Аэрофлота»

Ассоциация туризма Кыргызской Республики не имеет отношения к заявлению о наличии монополии со стороны российской компании «Аэрофлот». Об этом 24.kg сообщил ее председатель Эрмек Мырзабеков.
Ранее член указанной ассоциации Калия Исмаилова сообщила редакции, что компания «Аэрофлот», несмотря на наличие договора о реализации билетов между авиаагентствами и компанией, ограничила возможность продавать билеты в Россию местным туроператорам. Она уточнила, что такое же отношение делает и кыргызская компания «Авиатраффик».
Ассоциация туризма считает, что в интервью приведено личное мнение руководителя отдельной туристической компании. «Оно не является официальным заявлением ассоциации», — заключил Эрмек Мырзабеков.