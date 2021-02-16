Ассоциация туризма не имеет отношения к заявлению о монополии «Аэрофлота»

Ассоциация туризма Кыргызской Республики не имеет отношения к заявлению о наличии монополии со стороны российской компании «Аэрофлот». Об этом 24.kg сообщил ее председатель Эрмек Мырзабеков.

Ранее член указанной ассоциации Калия Исмаилова сообщила редакции, что компания «Аэрофлот», несмотря на наличие договора о реализации билетов между авиаагентствами и компанией, ограничила возможность продавать билеты в Россию местным туроператорам. Она уточнила, что такое же отношение делает и кыргызская компания «Авиатраффик».

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«У нас с этими компаниями заключен договор на реализацию билетов. Мы были их прямыми агентами. Но в такое сложное время они к нам недобросовестно относятся. Компании не дают продавать билеты. Они должны были только представлять авиакомпанию, а не продавать билеты. Мы должны были обслуживать население. В таком трудном положении нельзя кидать тех, с кем работаешь. Это морально некрасиво», — говорила член ассоциации Калия Исмаилова.

Ассоциация туризма считает, что в интервью приведено личное мнение руководителя отдельной туристической компании. «Оно не является официальным заявлением ассоциации», — заключил Эрмек Мырзабеков.