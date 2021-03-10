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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Местные выборы. 344 тысячи 462 избирателя не сдали биометрические данные

В Кыргызстане 344 тысячи 462 избирателя не сдали биометрические данные. Об этом сообщает ЦИК.

Уточняется, что до 20 марта по городам и регионам работают мобильные бригады — все желающие могут пройти биометрику. В ведомстве напоминают, что граждане, не прошедшие идентификацию, не смогут проголосовать.

На сегодня при помощи мобильных групп биометрическую регистрацию прошли 862 человека, 44 — подали документы на обмен паспортов, 137 — на смену прописки.

Регистрация списка кандидатов в депутаты городских кенешей заканчивается за 30 календарных дней до дня выборов — 12 марта. Одномандатников — 22 марта.

Местные выборы пройдут 11 апреля в 28 городах и 420 аймаках. В Бишкеке в них примут участие 26 политических партий. Столичный городской кенеш состоит из 45 депутатов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/185987/
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