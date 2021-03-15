В Бишкеке мобильные ЦОНы четыре дня будут принимать биометрические данные

В Бишкеке выездные мобильные ЦОНы четыре дня будут принимать биометрические данные, регистрировать по месту проживания (прописка), брать документы на обмен паспорта. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.
По ее данным, также горожане смогут там получить информацию и консультацию сотрудников ЦИК о предстоящих выборах в местные кенеши.
В мэрии предоставили график работы мобильных центров:
16 марта — Ленинский район:
- Ленинская районная государственная администрация, с 9.00 до 13.00;
- Ошский рынок, с 14.00 до 18.00.
17 марта — Первомайский район:
- МТУ-16 в ж/м «Ак-Босого», с 9.00 до 13.00;
- МТУ-15, с 14.00 до 18.00.
18 марта — Октябрьский район:
- ж/м «Рухий Мурас», с 9.00 до 13.00;
- ж/м «Кок-Жар», с 14.00 до 18.00.
19 марта — Свердловский район:
- ж/м «Ак-Жар», с 9.00 до 13.00;
- ж/м «Дордой», с 14.00 до 18.00.
Сотрудники мобильного ЦОН принимают документы внутри микроавтобуса, оснащенного необходимым техническим оборудованием для оказания услуг паспортизации (фото, ксерокопия, аппарат для сбора биометрических данных, касса).
У бишкекчан есть также возможность пройти биометрическую регистрацию в центрах обслуживания населения по следующим адресам:
- ЦОН-1, улица Нуркамал Жетикашкаевой, 29;
- ЦОН-2, улица Чолпон-Атинская, 2;
- ЦОН-3, бульвар Молодой Гвардии, 4;
- ЦОН-4, улица Ауэзова, 1/5;
- ЦОН-3/2, улица Садырбаева, 107 (Ахунбаева/Баха);
- ЦОН-2/2, улица Тоголока Молдо, 21/улица Фрунзе.
В выходные дни и вторник-пятницу с 10.00 до 19.00 работают мини-ЦОНы в ТЦ «Глобус» (проспект Чуй, напротив ТЭЦ) и ТЦ «Азия Молл» (проспект Чингиза Айтматова, 3).
В муниципалитете отметили, что данные мероприятия организуются ГРС совместно с Центризбиркомом при поддержке ПРООН в рамках кампании по сбору биометрических данных избирателей.