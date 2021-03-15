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Общество
Сюжет: Выборы - 2021

В Бишкеке мобильные ЦОНы четыре дня будут принимать биометрические данные

В Бишкеке выездные мобильные ЦОНы четыре дня будут принимать биометрические данные, регистрировать по месту проживания (прописка), брать документы на обмен паспорта. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

По ее данным, также горожане смогут там получить информацию и консультацию сотрудников ЦИК о предстоящих выборах в местные кенеши.

В мэрии предоставили график работы мобильных центров:

16 марта — Ленинский район:

  • Ленинская районная государственная администрация, с 9.00 до 13.00;
  • Ошский рынок, с 14.00 до 18.00.

17 марта — Первомайский район:

  • МТУ-16 в ж/м «Ак-Босого», с 9.00 до 13.00;
  • МТУ-15, с 14.00 до 18.00.

18 марта — Октябрьский район:

  • ж/м «Рухий Мурас», с 9.00 до 13.00;
  • ж/м «Кок-Жар», с 14.00 до 18.00.

19 марта — Свердловский район:

  • ж/м «Ак-Жар», с 9.00 до 13.00;
  • ж/м «Дордой», с 14.00 до 18.00.

Сотрудники мобильного ЦОН принимают документы внутри микроавтобуса, оснащенного необходимым техническим оборудованием для оказания услуг паспортизации (фото, ксерокопия, аппарат для сбора биометрических данных, касса).

У бишкекчан есть также возможность пройти биометрическую регистрацию в центрах обслуживания населения по следующим адресам:

  • ЦОН-1, улица Нуркамал Жетикашкаевой, 29;
  • ЦОН-2, улица Чолпон-Атинская, 2;
  • ЦОН-3, бульвар Молодой Гвардии, 4;
  • ЦОН-4, улица Ауэзова, 1/5;
  • ЦОН-3/2, улица Садырбаева, 107 (Ахунбаева/Баха);
  • ЦОН-2/2, улица Тоголока Молдо, 21/улица Фрунзе.

В выходные дни и вторник-пятницу с 10.00 до 19.00 работают мини-ЦОНы в ТЦ «Глобус» (проспект Чуй, напротив ТЭЦ) и ТЦ «Азия Молл» (проспект Чингиза Айтматова, 3).

В муниципалитете отметили, что данные мероприятия организуются ГРС совместно с Центризбиркомом при поддержке ПРООН в рамках кампании по сбору биометрических данных избирателей.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/186492/
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