Более 437 тысяч граждан Кыргызстана не прошли биометрическую регистрацию

В Кыргызстане 437 тысяч 384 гражданина старше 18 лет с действительными паспортами не прошли биометрическую регистрацию. Об этом на пресс-конференции сообщил председатель ГРС КР Акын Мамбеталиев.

«На 8 января численность граждан без биометрии была 543 тысячи 464 человека, сокращение составило 11,16 процента, или 106 тысяч 80 человек», — отметил он.

По его словам, по данным Единого государственного регистра, в стране 3 миллиона 918 тысяч 649 граждан старше 18 лет с действующими паспортами.

Отметим, что прохождение биометрической регистрации является основным условием включения граждан в списки избирателей.