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Агент 024

Бишкекчане жалуются на шум от ТЭЦ

Бишкекчане жалуются на шум от ТЭЦ. Об этом они сообщили ИА «24.kg».

Жалобы от горожан на шум со стороны теплоцентрали поступают с прошлой недели. Сегодня очевидцы прислали в качестве доказательства видео.

В ОАО «Электрические станции» уверяют, что никаких внештатных ситуаций на ТЭЦ Бишкека нет, все в рабочем порядке. «Иногда звук при снижении парового давления бывает громким, это производственный процесс», — пояснили в пресс-службе.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Viber по номеру (0555) 312–024.
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