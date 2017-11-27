Бишкекчане жалуются на шум от ТЭЦ. Об этом они сообщили ИА «24.kg».

Жалобы от горожан на шум со стороны теплоцентрали поступают с прошлой недели. Сегодня очевидцы прислали в качестве доказательства видео.

В ОАО «Электрические станции» уверяют, что никаких внештатных ситуаций на ТЭЦ Бишкека нет, все в рабочем порядке. «Иногда звук при снижении парового давления бывает громким, это производственный процесс», — пояснили в пресс-службе.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Viber по номеру (0555) 312–024.