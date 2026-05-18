Бишкекчане жалуются на пробки из-за регулировщиков

Жители Бишкека обратились в редакцию 24.kg с жалобой на работу регулировщиков. По их словам, в часы пик на центральных перекрестках столицы сотрудники ГУОБДД не облегчают движение, а наоборот, провоцируют огромные заторы.
Один из читателей прислал видео с пересечения проспекта Манаса и улицы Московской, отметив, что подобная картина наблюдается практически на всех перекрестках, где вместо светофоров движением управляют вручную.
Ранее аналогичное недовольство в Facebook высказал и пользователь Пахманв Пахманв, призвавший власти отказаться от ручного регулирования.
«А не могли бы власти сделать для города великое одолжение и перестать регулировать движение в час пик? Светофоры вполне себе справляются с этой задачей. С работы без регулировщика я добралась за 30 минут, тогда как с регулировщиками, в это же время и без дождя, добираюсь за 1 час 40 минут. Сделайте такое доброе дело», — написал он.
В Бишкеке за первый квартал 2026 года зафиксировано более 205 часов сильных заторов на дорогах. Такие данные представил картографический сервис 2ГИС. Речь идет о пробках уровнем от 6 до 9 баллов. Аналитика показывает, что загруженность дорог в городе постепенно росла от месяца к месяцу.
