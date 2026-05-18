Бишкекчане жалуются на пробки из-за регулировщиков

Жители Бишкека обратились в редакцию 24.kg с жалобой на работу регулировщиков. По их словам, в часы пик на центральных перекрестках столицы сотрудники ГУОБДД не облегчают движение, а наоборот, провоцируют огромные заторы.

Один из читателей прислал видео с пересечения проспекта Манаса и улицы Московской, отметив, что подобная картина наблюдается практически на всех перекрестках, где вместо светофоров движением управляют вручную.

«Думали, чиновники едут, но никакого кортежа не было. Если раньше регулировщики сдерживали поток не так долго, то сегодня те, кто ехал по Московской через проспект Манаса, пропустили пять-шесть тактов светофора! При этом по самому проспекту Манаса запустили слишком много машин, и они в итоге тоже застряли. Лучше бы этих регулировщиков вообще не было», — возмущается горожанин.

Ранее аналогичное недовольство в Facebook высказал и пользователь Пахманв Пахманв, призвавший власти отказаться от ручного регулирования.

«А не могли бы власти сделать для города великое одолжение и перестать регулировать движение в час пик? Светофоры вполне себе справляются с этой задачей. С работы без регулировщика я добралась за 30 минут, тогда как с регулировщиками, в это же время и без дождя, добираюсь за 1 час 40 минут. Сделайте такое доброе дело», — написал он.

В Бишкеке за первый квартал 2026 года зафиксировано более 205 часов сильных заторов на дорогах. Такие данные представил картографический сервис 2ГИС. Речь идет о пробках уровнем от 6 до 9 баллов. Аналитика показывает, что загруженность дорог в городе постепенно росла от месяца к месяцу.

